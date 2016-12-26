Минвостокразвития теперь обоснуется и на Камчатке

26 декабря 2016 года
В рамках сотрудничества в области рыболовства Россия и Сенегал договорились о подготовке кадров для отрасли африканского государства на базе российских вузов. Также специалисты РФ подготовят научно-исследовательскую программу по оценке запаса пелагических рыб в ИЭЗ Сенегала.
Морской попечительский совет (MSC) опубликовал отчет по результатам аудита тралового промысла минтая в Охотском море. Сертификационная компания Acoura Marine отметила прогресс Ассоциации добытчиков минтая в реализации плана улучшения промысла, три условия уже выполнены.
С начала года «Океанрыбфлот» добыл почти 250 тыс. тонн минтая, кальмара и сельди. Несмотря на сложные погодные условия в районах промысла, в 2016 г. предприятию удалось увеличить объемы вылова и производства, обеспечить российский рынок рыбопродукцией глубокой переработки.
Совет Федерации поддержал законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике». Законодатели рассчитывают, что уменьшение тарифов на Дальнем Востоке будет способствовать развитию бизнеса.
23 декабря 2016 года
Рыбохозяйственные ассоциации Северного бассейна примут активное участие в реализации протокольных поручений по итогам совещания вице-премьеров по подготовке подзаконных актов, касающихся инвестиционных квот.
В этом году капитаны и трал-мастера нескольких дальневосточных компаний побывали на предприятиях ведущих мировых производителей орудий лова в Дании, Норвегии и западной части России. Этот опыт позволил рыбакам сложить свое мнение об известных брендах.
26 декабря 2016 года
В рамках сотрудничества в области рыболовства Россия и Сенегал договорились о подготовке кадров для отрасли африканского государства на базе российских вузов. Также специалисты РФ подготовят научно-исследовательскую программу по оценке запаса пелагических рыб в ИЭЗ Сенегала.
Часть рыбной продукции, поставляемой из Китая на экспорт, может быть произведена из северокорейского сырья. Такие товары попадают в том числе в Соединенные Штаты и другие страны, которые запретили ввоз продуктов из КНДР.
Морской попечительский совет (MSC) опубликовал отчет по результатам аудита тралового промысла минтая в Охотском море. Сертификационная компания Acoura Marine отметила прогресс Ассоциации добытчиков минтая в реализации плана улучшения промысла, три условия уже выполнены.
В нынешнем году Амурское и Сахалинское бассейновые управления продолжили совместную работу в сфере воспроизводства водных биоресурсов. Специалисты обмпенялись опытом в мечении кеты и бонитировке осетра.
С начала года «Океанрыбфлот» добыл почти 250 тыс. тонн минтая, кальмара и сельди. Несмотря на сложные погодные условия в районах промысла, в 2016 г. предприятию удалось увеличить объемы вылова и производства, обеспечить российский рынок рыбопродукцией глубокой переработки.
В Астраханской области направлено в суд уголовное дело в отношении замминистра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона. Чиновник обвиняется в получении взятки в размере 50 тыс. рублей за способствование формированию рыбоводных участков.
Внедрение риск-ориентированного подхода в пограничной деятельности позволит создать более комфортные условия для работы рыбаков, считают во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.
Рыболовецкие колхозы Ненецкого автономного округа завершили год, полностью освоив выделенные квоты, и готовят флот к новому промысловому сезону. На судах проводится ремонт и обновляется оборудование.
Совет Федерации поддержал законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике». Законодатели рассчитывают, что уменьшение тарифов на Дальнем Востоке будет способствовать развитию бизнеса.
23 декабря 2016 года
Судоремонт и судостроение глава государства Владимир Путин назвал в числе основных отраслей, которые могут быть перспективными на Крымском полуострове. В Росрыболовстве между тем заявили о возможности постройки в Севастополе пяти траулеров океанического класса.