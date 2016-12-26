26 декабря 2016 года

Минвостокразвития теперь обоснуется и на Камчатке

У Министерства по развитию Дальнего Востока появится подразделение в Петропавловске-Камчатском. Оно будет заниматься вопросам территории опережающего развития, свободного порта, инвестиционными проектами на полуострове.

В постановления правительства, регламентирующие работу Минвостокразвития, вносятся изменения. Как сообщает корреспондент Fishnews, соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь местом размещения министерства будут не только Москва, Владивосток и Хабаровск, но и Петропавловск-Камчатский. «Решение принято в связи с инициативой и обращением губернатора Камчатского края Владимира Ивановича Илюхина», отметил глава Минвостокразвития Александр Галушка. Он уточнил, что «на Камчатке будет находиться небольшой мобильный офис министерства». «Он будет реализовывать всю нашу повестку в отношении конкретного региона – Камчатского края: заниматься развитием ТОР и свободного порта, привлечением частных инвестиций, приоритизацией государственных программ и привлечением бюджетных инвестиций в социальную инфраструктуру, содействовать реализации крупных инвестиционных проектов», – цитирует министра пресс-центр ведомства.

Fishnews