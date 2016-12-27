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Хабаровский край рассчитывает увеличить уловы в 1,2 раза

В 2030 г. Хабаровский край предполагает достичь объемов вылова в 460 тыс. тонн – такой показатель предусмотрен в прогнозе социально-экономического развития региона. В 2015 г. предприятия добыли 315 тыс. тонн, причем этот результат стал самым высоким за 25 лет.

Правительство Хабаровского края утвердило прогноз социально-экономического развития региона до 2030 г. Соответствующее распоряжение - от 23 декабря 2016 г. № 1022 - опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Министерство экономического развития края должно руководствоваться прогнозом при разработке проекта постановления об утверждении стратегии социально-экономического развития региона.

При анализе результатов в экономике края за 2015 г. отмечены успехи в рыбной отрасли: предприятия региона добились максимального вылова за 25 лет – свыше 315 тыс. тонн (110,3% к уровню 2014 г.). Объемы переработки и консервирования рыбы и морепродуктов выросли на 11% к уровню 2014 г.

В перспективе вылов предполагается увеличить более чем в 1,2 раза – 460 тыс. тонн в 2030 г. Планируется, что за счет такого роста добычи производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных достигнет в 2030 г. 375,4 тыс. тонн, или 145,4% к уровню 2015 г.

«Достижение прогнозируемых объемов вылова и производства рыбохозяйственного комплекса возможно при условии сохранения стабильной ресурсной базы отрасли и степени ее освоения, сохранения объема поставок сырья из сопредельных регионов», - говорится в документе.

Fishnews

НазадМетки: правительство

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