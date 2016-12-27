ФАС отправила квоты на новый аукцион

27 декабря 2016 года
От Приморья в охотоморской минатевой путине примет участие 21 предприятие, по расчетам регионального департамента рыбного хозяйства, их вылов к апрелю должен превысить 330 тыс. тонн. Однако наука предупреждает рыбаков о крайне тяжелых условиях мореплавания.
Проверка Генпрокуратуры в Волго-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства выявила многочисленные нарушения. В частности, обнаружены факты незаконной выдачи разрешений и отсутствия должной реакции на браконьерство.
26 декабря 2016 года
В рамках сотрудничества в области рыболовства Россия и Сенегал договорились о подготовке кадров для отрасли африканского государства на базе российских вузов. Также специалисты РФ подготовят научно-исследовательскую программу по оценке запаса пелагических рыб в ИЭЗ Сенегала.
23 декабря 2016 года
Судоремонт и судостроение глава государства Владимир Путин назвал в числе основных отраслей, которые могут быть перспективными на Крымском полуострове. В Росрыболовстве между тем заявили о возможности постройки в Севастополе пяти траулеров океанического класса.
Административные барьеры в уходящем году обсуждалась практически на всех площадках, которые собирались по вопросам рыбной отрасли, отмечает управляющий делами ВАРПЭ Вячеслав Бычков.
Большую обеспокоенность у рыбопромышленников вызывает скорое введение нового порядка оснащения судов техническими средствами контроля: заменить оборудование в срок успевают далеко не все, отметили в погрануправлении по восточному арктическому району по итогам встречи с представителями отрасли.
27 декабря 2016 года
Вышел в свет очередной выпуск журнала «Fishnews – Новости рыболовства». В этот раз под конец года мы не только подводим итоги работы ведущих «рыбных» регионов страны, но и оцениваем роль, которую за последние 10 лет приобрели отраслевые объединения, приурочив номер к юбилею Ассоциации добытчиков минтая.
От Приморья в охотоморской минатевой путине примет участие 21 предприятие, по расчетам регионального департамента рыбного хозяйства, их вылов к апрелю должен превысить 330 тыс. тонн. Однако наука предупреждает рыбаков о крайне тяжелых условиях мореплавания.
В АРПП уверены: в правовые акты по инвестквотам стоит включить не только строительство новых заводов для переработки рыбы, но и реконструкцию объектов капитального строительства портовой инфраструктуры для размещения в них новых рыбоперерабатывающих производств.
Проверка Генпрокуратуры в Волго-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства выявила многочисленные нарушения. В частности, обнаружены факты незаконной выдачи разрешений и отсутствия должной реакции на браконьерство.
На заседании Приморского рыбохозяйственного совета обнародовали информацию по основным путинам 2016 г. Общий вылов региона на 15 декабря составил 774,813 тыс. тонн, что на 66,9 тыс. тонн выше уровня прошлого года.
Главы России, Армении, Казахстана и Киргизии подписали Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Документ также будет направлен для подписания в Республику Беларусь.
В ходе реализации проекта «Доступная рыба» в Сахалинской области удалось значительно снизить стоимость продукции на рыбном рынке. По данным статистики, в регионе сложились самые низкие на Дальнем Востоке цены на мороженую рыбу.
В 2030 г. Хабаровский край предполагает достичь объемов вылова в 460 тыс. тонн – такой показатель предусмотрен в прогнозе социально-экономического развития региона. В 2015 г. предприятия добыли 315 тыс. тонн, причем этот результат стал самым высоким за 25 лет.
Всемирный фонд дикой природы отнес к главным положительным результатам уходящего года мораторий на добычу нефти на новых участках арктического шельфа, рост объемов сертифицированной рыбы и отсутствие дрифтерной угрозы лососевым.
26 декабря 2016 года
В рамках сотрудничества в области рыболовства Россия и Сенегал договорились о подготовке кадров для отрасли африканского государства на базе российских вузов. Также специалисты РФ подготовят научно-исследовательскую программу по оценке запаса пелагических рыб в ИЭЗ Сенегала.