27 декабря 2016 года

ФАС отправила квоты на новый аукцион

Федеральная антимонопольная служба аннулировала результаты очередного аукциона по продаже долей квот, проведенного Росрыболовством. В ФАС считают незаконным отказ некоторым претендентам в допуске к торгам.

Федеральная антимонопольная служба предписала Росрыболовству аннулировать аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов в Северном и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах в связи с нарушениями правил проведения торгов.

Жалоба в ведомство поступила от СПК «Рыболовецкий колхоз «Беломор». Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАС России, выявлены факты незаконного отказа федерального агентства по рыболовству в допуске отдельных лиц к участию в аукционе. Кроме того, не соблюдались сроки размещения извещения о проведении торгов, протокола рассмотрения заявок на участие и акта подведения итогов аукциона, отметили в антимонопольном ведомстве.

Действия Росрыболовства могли привести к ограничению круга участников и, как следствие, к заключению договоров по заниженным ценам, пришли к выводу в ФАС. В результате антимонопольная служба выдала предписание об аннулировании аукциона, которое было исполнено Росрыболовством.

По мнению замруководителя ФАС Рачика Петросяна, проведение нового аукциона «позволит привлечь большее число участников, что, в свою очередь, создаст условия для увеличения поступлений денежных средств в бюджет Российской Федерации».

Fishnews