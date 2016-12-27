27 декабря 2016 года

Приморье подсчитало годовой вылов

На заседании Приморского рыбохозяйственного совета обнародовали информацию по основным путинам 2016 г. Общий вылов региона на 15 декабря составил 774,813 тыс. тонн, что на 66,9 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

Начальник отдела рыболовства и сохранения ВБР департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Виктор Анисимов обратил внимание, что озвученные сегодня цифры еще не окончательные, до конца года осталось время. «Но уже сейчас видно, что сработали мы хорошо. Основные объекты взяли неплохо», – отметил он.

Большая часть была освоена в Охотском море, где львиную долю вылова составил минтай. На 2016 г. предприятиям Приморского края выделили 377 тыс. тонн этой рыбы. Промышленники региона освоили 88% квоты (334,4 тыс. тонн), сообщает корреспондент Fishnews. Отставание в сравнении с показателями прошлого года – почти 15 тыс. тонн. Однако «минус» вполне объясним: в этом году промысел минтая в трех подзонах Охотского моря закрыли гораздо раньше – 31 марта.

Еще один важный для приморцев промысловый объект – сельдь. В уходящем году рыбаки края взяли 97,5 тыс. тонн из выделенных 112 тыс. тонн. Чтобы достичь уровня прошлого года, промышленникам не хватило 1,3 тыс. тонн. Вместе с тем они хорошо поработали в Западно-Камчатской подзоне, где вылов сельди не лимитируется. Там взяли 20,3 тыс. тонн этой рыбы, на 10,7 тыс. тонн превысив уровень 2016 г.

В Беринговом море уловы приморцев были скромнее. Минтая (в Западно-Беринговоморской подзоне) они выловили 129 тыс. тонн из выделенных 133,6 тыс. тонн. Это почти на 30 тыс. тонн больше прошлого года.

В Карагинской подзоне рыбаки Приморья освоили чуть больше половины квоты селедки – 5,6 тыс. тонн (+1,2 тыс. тонн к уровню 2015 г.).

Что касается других объектов, то по ним успехи краевого флота были переменчивы. Сайры выловлено всего 7 тыс. тонн – на 3,7 тыс. тонн меньше показателя прошлого года. Зато удалось взять больше кальмара: уловы в Северо-Курильской зоне составили 34,3 тыс. тонн (+29,3 тыс. тонн). Крабов в уходящем году добыто 18,7 тыс. тонн (на 1,6 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2015 г.), квота освоена на 96%.

Кроме того, был возобновлен промысел сардины-иваси (поймано 4,4 тыс. тонн) и скумбрии (2,8 тыс. тонн).

Fishnews