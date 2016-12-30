Новости

Россия ратифицировала соглашение по борьбе с ЧС на Каспии

Глава государства Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, предусматривающего сотрудничество прибрежных государств в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море.

Федеральный закон ратифицирует Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море. Этот договор подписали в Астрахани 29 сентября 2014 г. представители РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Соглашение направлено на регулирование взаимодействия сторон в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в Каспийском море.

«В связи с тем, что на сегодняшний день переговорный процесс по определению нового правового статуса Каспийского моря не завершен, Российская Федерация сопровождает ратификацию соглашения заявлением, в соответствии с которым деятельность по реализации соглашения не означает признания Российской Федерацией одностороннего распространения прибрежными государствами суверенитета на акваторию Каспийского моря», – сообщили Fishnews в пресс-службе президента.

Планируется, что ратификация соглашения будет способствовать развитию международного сотрудничества по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в тех случаях, когда это не может быть осуществлено силами одного государства и требует согласованных действий ряда стран.

Fishnews

Назад

Лента новостей

30 декабря 2016 года

Камчатским продавцам рыбы субсидируют аренду торговых мест

В Камчатском крае субсидии из регионального бюджета предоставляются предприятиям, которые торгуют продукцией местных производителей. Это позволяет продавать рыбу и морепродукты по более доступным ценам.

Бизнес Дальнего Востока начнет год с новыми тарифами

Президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об электроэнергетике», снижающие тарифы для промышленных потребителей ДФО. Изменения вступят в силу с 1 января 2017 г.

29 декабря 2016 года

Для работы с японцами на Курилах готовят план

Власти Сахалинской области и Министерство иностранных дел рассмотрели пакет предложений по совместному российско-японскому хозяйствованию на южных Курильских островах. Напомним, взаимодействовать планируется в том числе в сфере рыбного хозяйства.

Пограничники предлагают варианты контроля добычи краба

Важность разработки методики учета живого краба на судах отметили участники совещания в погрануправлении по Сахалинской области. Представители пограничного органа заявили о готовности выдвигать свои предложения по этому вопросу.

Порядок предоставления отчетности для аквакультуры скорректировали

Минсельхоз внес изменения в процедуру предоставления хозяйствами, имеющими в пользовании рыбоводные участки, отчетности об объемах выпуска и изъятия объектов аквакультуры.

«Русская рыбная фактория» возрождает бренд «Чатка»

«Русская рыбная фактория» начнет выпускать продукцию под знаменитой в СССР торговой маркой «Чатка». В компании планируют расширять ассортимент и уже в ближайшее время вывести на рынок новые продукты из краба.

Илья Шестаков: Рыбаки могут готовить заявки

Финальные проекты постановлений по инвестиционным квотам уже разработаны, поэтому подготовку к участию в распределении этих лимитов рыбопромышленники могут начинать заранее, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Поставщикам рыбы в ЕС посоветовали не тянуть с сертификатами

По новым требованиям Евросоюза, суда должны предоставлять документы на уловы за три рабочих дня до захода в порты, сообщает Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства. ТУ рекомендовало заинтересованным экспортерам своевременно направлять заявления на сертификаты.

Сергей Сенько: Для успешного промысла сайры нужны управленческие решения

Для того чтобы добиться роста уловов сайры – популярной у россиян рыбы, нужно решить целый ряд вопросов, считают в рыбацком сообществе. Для успешного промысла необходимо совершенствование нормативно-правовой базы и принятие реальных управленческих решений, отметил руководитель АСРКС Сергей Сенько.

Суда ПБТФ начнут промысловый сезон-2017 в срок

30 декабря в район промысла в Охотском море к промысловым судам Преображенской базы тралового флота подойдет ПТР «Титания», который помимо новогодних подарков доставит экипажам разрешительные рыболовные билеты.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Планируете ли вы воспользоваться квотами «на инвестиционные цели»?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр ФОМИН

Президент ВАРПЭ

Александр ФОМИН

Чего добился регулятор?

Все материалы

Интервью

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Сергей СЕНЬКО

Вопросов пока больше, чем ответов

Президент регионального фонда «Родные острова» Александр КАН

Президент регионального фонда «Родные острова»

Александр КАН

Рыбаки решают социальные вопросы

И.о. генерального директора «Нацрыбресурса» Евгений МАРЧУК

И.о. генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс»

Евгений МАРЧУК

Интересы рыбаков – в приоритете

Начальник Центра мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник Центра мониторинга рыболовства и связи

Артем ВИЛКИН

Наша цель – полностью уйти от бумаги

Все интервью

Личное мнение

Управляющий делами Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Вячеслав БЫЧКОВ

Управляющий делами ВАРПЭ

Вячеслав БЫЧКОВ

Замалчивать барьеры для бизнеса не получится

Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая» Алексей БУГЛАК

Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая»

Алексей БУГЛАК

К чему может привести «допинговый скандал» в рыболовстве?

Все материалы

Крупным планом

Дальневосточники оценили возможности тралов

Дальневосточники оценили возможности тралов

Сибирь заполонила «крымская» артемия

Сибирь заполонила «крымская» артемия

Все материалы

События

Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

Росрыболовство и 15 ведущих отраслевых компаний России презентовали в Китае объединенную национальную экспозицию

Азиатский рынок узнал новый формат российской рыбы

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2016 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.