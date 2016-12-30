30 декабря 2016 года

Россия ратифицировала соглашение по борьбе с ЧС на Каспии

Глава государства Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, предусматривающего сотрудничество прибрежных государств в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море.

Федеральный закон ратифицирует Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море. Этот договор подписали в Астрахани 29 сентября 2014 г. представители РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Соглашение направлено на регулирование взаимодействия сторон в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в Каспийском море.

«В связи с тем, что на сегодняшний день переговорный процесс по определению нового правового статуса Каспийского моря не завершен, Российская Федерация сопровождает ратификацию соглашения заявлением, в соответствии с которым деятельность по реализации соглашения не означает признания Российской Федерацией одностороннего распространения прибрежными государствами суверенитета на акваторию Каспийского моря», – сообщили Fishnews в пресс-службе президента.

Планируется, что ратификация соглашения будет способствовать развитию международного сотрудничества по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в тех случаях, когда это не может быть осуществлено силами одного государства и требует согласованных действий ряда стран.

Fishnews