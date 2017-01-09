09 января 2017 года

Доступ на водоемы остается под вопросом

Законопроект о любительском рыболовстве может заложить почву для конфликта интересов рыбоводов и рыбаков-любителей, считают в Росрыболовстве. Вопрос с доступом населения к водоемам в ведомстве намерены решать вместе с парламентариями.

«Конфликт интересов действительно может возникнуть, и очень важно продумать, как его не допустить», – заявил в интервью Fishnews руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, добавив, что планируется решать этот вопрос совместно с депутатами Государственной Думы.

В Ассоциации «Росрыбхоз» предупреждали о рисках, которые повлекут изменения в законопроект о любительском рыболовстве, в первую очередь для пастбищной аквакультуры. По мнению главы федерального агентства, если объекты, которые выращиваются в водоеме, не являются аборигенными, то их вылов в рамках любительского рыболовства должен быть запрещен.

«Если они являются аборигенными, то здесь, к сожалению, вопрос доступа рыбаков-любителей становится открытым», – констатировал он.

«Возможно, надо будет предлагать очень сложный механизм, но мы его еще с депутатами не проговаривали. Как вариант, можно через науку определять объем, разрешенный для любительского лова, и возлагать обязательства по контролю за собственником этого рыбоводного участка», – предложил Илья Шестаков.

Fishnews