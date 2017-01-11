09 января 2017 года

Промысловики могут оценить проект по электронным разрешениям

Минсельхоз предложил поправки в закон о рыболовстве, предусматривающие, что разрешения на вылов будут выдаваться в электронном виде. Этот проект сопряжен с внедрением электронного промыслового журнала.

Законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве…», направленных на внедрение системы выдачи разрешений на добычу в электронном виде с использованием электронной подписи» размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в федеральном законе о рыболовстве предлагается предусмотреть, что разрешение на добычу – это документ, выданный на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Согласно законопроекту, лицам, которые ведут электронный промысловый журнал, разрешение будет выдаваться в электронном виде. А лица, которые, в соответствии с законом, ведут журнал на бумажном носителе, смогут получить разрешение на бумаге либо в электронной форме.

Часть 3 статьи 34 ФЗ о рыболовстве предлагается изложить в следующей редакции: «разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов и документы, позволяющие достоверно установить внесение изменений в такие разрешения, их аннулирование или приостановление действия посредством телеграфной, электронной и иной связи в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, должны находиться на каждом судне, а также у лиц, осуществляющих добычу (вылов) таких водных биоресурсов без использования судов.».

Планируется предусмотреть, что информацию о разрешениях, выданных в электронной форме, федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства направляет в органы ФСБ. Предполагается также, что изменения в разрешения смогут вноситься в форме электронного документа. В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2017 г.

Ранее в интервью Fishnews начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин сообщил, что реализация проекта электронного промыслового журнала предполагается в совокупности с запуском электронных разрешений. Эти два проекта разрабатываются параллельно и будут внедряться одновременно, для того чтобы вся конфигурация заработала в нужном объеме, подчеркнул руководитель ЦСМС.

Fishnews