09 января 2017 года

Минсельхоз утвердит стратегию развития морских рыбных терминалов

Стратегия развития морских рыбных терминалов должна быть разработана и утверждена к 20 апреля 2017 г. Ответственные ведомства – Минсельхоз, Минвостокразвития и Росрыболовство.

План, предусматривающий меры по повышению эффективности использования государственного имущества в морских терминалах для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота и совершенствование порядка распоряжения таким имуществом, утвержден Правительством РФ (распоряжение от 27 декабря 2016 г. № 2851).

Важным шагом в реализации плана является разработка и утверждение стратегии развития морских рыбных терминалов, сообщает корреспондент Fishnews. В ней, в частности, должны учитываться потребности развития мощностей по перевалке и хранению рыбопродукции при поставках на внутренний рынок и на экспорт, содержаться механизмы государственно-частного партнерства для развития рыбных терминалов, должен быть определен целевой стандарт качества услуг, оказываемых в портах, и т.д.

Стратегию предстоит утвердить к 20 апреля, в ее разработке примут участие Минсельхоз, Минвостокразвития и Росрыболовство.

Также до 5 июня в Правительство должны быть представлены предложения о механизме реализации и финансирования инвестпроектов при строительстве, модернизации и капремонте гидротехнических сооружений морских рыбных терминалов, находящихся в федеральной собственности и закрепленных за организациями, подведомственными Росрыболовству.

Кроме того, уже к 26 января от ответственных ведомств ждут предложений по обеспечению приоритета при заключении долгосрочных и среднесрочных договоров аренды гидротехнических сооружений, находящихся в зонах действия ТОР и свободных портов, с резидентами этих территорий.

Предусмотрено и использование механизмов государственно-частного партнерства для привлечения частных инвестиций, в том числе путем заключения концессионных соглашений.

«Принятые решения позволят повысить эффективность использования гидротехнических сооружений морских терминалов, находящихся в федеральной собственности, привлечь частные инвестиции при строительстве и модернизации объектов портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры», – отмечается на сайте Правительства.

Меры принимаются во исполнение поручений президента России по итогам заседания президиума Госсовета 2015 г.

Fishnews