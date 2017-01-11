09 января 2017 года

Правила оформления ветеринарных сертификатов вновь обновили

Министерство сельского хозяйства утвердило новые правила оформления ветеринарных сопроводительных документов. Прежние правовые акты признаются утратившими силу.

10 января вступит в силу приказ Минсельхоза от 27 декабря 2016 г. № 589. Как сообщает корреспондент Fishnews, правовой акт утверждает ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядок оформления ВСД в электронной форме и порядок оформления ветеринарно-сопроводительных документов на бумажных носителях.

Приказ Министерства сельского хозяйства от 17 июля 2014 г. № 281, а также приказы о внесении изменений в этот документ признаются утратившими силу.

Напомним, что издание ветеринарных правил оформления ВСД было предусмотрено обновленным в 2015 г. законом о ветеринарии.

По закону, с 1 января 2018 г. оформление ветеринарных сопроводительных документов должно производиться в электронном виде. До этого времени сертификация в такой форме может осуществляться по желанию собственника подконтрольных товаров.

Приказ Минсельхоза с приложениями смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.

