10 января 2017 года

Знаменитый рыбный рынок Токио переезжает

На токийском рынке Цукидзи на новогоднем аукционе был продан голубой тунец весом 212 кг. Эти торги стали, возможно, последними на старой площадке – рынок меняет местоположение.

Тунец-рекордсмен величиной с человека был пойман у берегов префектуры Аомори. По информации Tokio Reporter, владелец сети ресторанов Kiyomura Киёси Кимура заплатил за гигантскую рыбу 74,2 млн иен (около 600 тыс. евро). Таким образом цена за 1 кг составила почти 350 тыс. иен (примерно 2 831 евро).

Как сообщает корреспондент Fishnews, глава Kiyomura известен тем, что уже шестой раз подряд выигрывает ежегодный новогодний аукцион. Киёси Кимура, известный как «Король тунца», признал, что цена оказалась «несколько высоковата». По его словам, если бы не столь яростная конкуренция, цена за килограмм составила бы 20 – 30 тыс. иен.

Однако этот тунец стал лишь вторым по стоимости. На торгах в 2013 г. победила ставка в 155,4 млн иен. (1,257 млн евро). Тогда Киёси Кимура приобрел рыбу весом 222 кг, пишет The Telegraph.

Как сообщает портал BT, аукцион 5 января 2017 г., возможно, был последним из проводимых на старом месте рынка Цукидзи. Переход на новую площадку в Токийском заливе был отложен из-за загрязнения почвы на месте бывшего газового завода.

Fishnews