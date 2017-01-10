10 января 2017 года

Росрыболовство уточнит позицию по тайм-чартеру

Новый порядок не обязывает рыбаков переоформлять свидетельство соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера, считает начальник ФГБУ «ЦСМС» Артем Вилкин. Росрыболовство готовит разъяснения по этому вопросу, которые будут направлены в Пограничную службу.

Приказ Минсельхоза № 294, регламентирующий порядок оснащения судов техническими средствами контроля (ТСК), вступил в силу с 1 января. Беспокойство рыбаков вызвано различным толкованием его положений сотрудниками дальневосточных пограничных управлений. В частности, возник вопрос о необходимости переоформления свидетельств соответствия ТСК, срок действия которых не истек, при заключении договоров тайм-чартера.

«По тайм-чартеру у нас позиция простая, и в принципе с ней согласна и Погранслужба ФСБ России. Согласно Кодексу торгового мореплавания тайм-чартер не является формой владения, он определяет только пользование судном. Поэтому пункт 24 порядка регулирует только смену судовладельца – это бербоут-чартер и иные случаи смены владения судном, – прокомментировал ситуацию Fishnews начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем Вилкин. – Тайм-чартер не требует переоформления свидетельства». По словам руководителя учреждения, аналогичной позиции придерживаются и в Минтрансе.

Вопрос о переоформлении свидетельств соответствия в конце прошлого года рассматривался на совещании в Росрыболовстве, по итогам принято решение направить соответствующие разъяснения в адрес Пограничной службы ФСБ России. Кроме того, федеральное агентство ведет работу по уточнению норм приказа № 294. «Ряд положений на практике вызвал неоднозначные толкования или непонимание. Поэтому мы сейчас готовим предполагаемые корректировки для первого пакета изменений, которые планируется внести в приказ в течение 2017 года», – рассказал Артем Вилкин.

Fishnews