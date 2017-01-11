10 января 2017 года

Все об инвестквотах

По каким механизмам будут распределяться инвестиционные квоты? – вопрос, который волнует сейчас бизнес. Fishnews собрал в одной рубрике материалы, посвященные этой теме.

Идея использовать доступ к водным биоресурсам, чтобы стимулировать обновление флота и береговой переработки в отрасли, обсуждалась несколько лет. В прошлом году этот принцип получил законодательную основу – в виде квот на инвестиционные цели.

С принятием закона дискуссии развернулись уже вокруг правовых актов, которые должны детально описать использование нового механизма. Fishnews решил посвятить теме отдельную рубрику – «Инвестквоты» (http://fishnews.ru/rubrics/investkvoty).

В ней собраны все материалы, которые вышли по этому вопросу с момента внесения изменений в закон. С помощью новой рубрики можно отследить, как менялись проекты подзаконных актов, узнать, что думают по поводу инвестквот руководители рыбопромышленных компаний, судостроители, капитаны, власти рыбацких регионов. А также, какова позиция руководства отрасли.

Fishnews