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Все об инвестквотах

Все об инвестквотах

По каким механизмам будут распределяться инвестиционные квоты? – вопрос, который волнует сейчас бизнес. Fishnews собрал в одной рубрике материалы, посвященные этой теме.

Идея использовать доступ к водным биоресурсам, чтобы стимулировать обновление флота и береговой переработки в отрасли, обсуждалась несколько лет. В прошлом году этот принцип получил законодательную основу – в виде квот на инвестиционные цели.

С принятием закона дискуссии развернулись уже вокруг правовых актов, которые должны детально описать использование нового механизма. Fishnews решил посвятить теме отдельную рубрику – «Инвестквоты» (http://fishnews.ru/rubrics/investkvoty).

В ней собраны все материалы, которые вышли по этому вопросу с момента внесения изменений в закон. С помощью новой рубрики можно отследить, как менялись проекты подзаконных актов, узнать, что думают по поводу инвестквот руководители рыбопромышленных компаний, судостроители, капитаны, власти рыбацких регионов. А также, какова позиция руководства отрасли.

Fishnews

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Лента новостей

11 января 2017 года

Участки для лососеводства в Хабаровском крае выставили на торги

6 марта в Хабаровске планируется провести аукцион по распределению участков для аквакультуры. Прием заявок от желающих выйти на торги Амурское теруправление Росрыболовства открыло 10 января.

Норвежскую семгу поразил опасный вирус

В норвежской губернии Финнмарк (местность Kleppnes) зарегистрирована вспышка инфекционной анемии лосося (ISA). На проблемной ферме содержится более 1,3 млн рыб, которые будут уничтожены.

Росрыболовство отчиталось о рекордном вылове

По предварительным данным, российские рыбаки в 2016 г. выловили более 4,7 млн тонн водных биоресурсов. Уловы выросли по всем районам промысла за исключением Волжско-Каспийского бассейна и иностранных вод.

10 января 2017 года

Как будет оформляться улов – в новом приказе

Приказ Минсельхоза о порядке оформления ветеринарно-сопроводительных документов регулирует в том числе и вопросы получения ВСД на уловы водных биоресурсов до поступления на переработку и (или) место ветеринарно-санитарной экспертизы.

РСПП утвердил «рыбную повестку» первого полугодия

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин подписал план мероприятий отраслевого объединения на первую половину 2017 г. Активное участие в реализации примет Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Росрыболовство уточнит позицию по тайм-чартеру

Новый порядок не обязывает рыбаков переоформлять свидетельство соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера, считает начальник ФГБУ «ЦСМС» Артем Вилкин. Росрыболовство готовит разъяснения по этому вопросу, которые будут направлены в Пограничную службу.

В учебных целях ловить будут по-новому

Минсельхоз предложит новый порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях. Таким образом планируется привести правовую базу в соответствие с законом.

Интернет пришел на помощь рыбоохране

Благодаря изучению торговых интернет-площадок сотрудники Нижнеобского территориального управления Росрыболовства смогли выявить и пресечь незаконную реализацию рыбопродукции в Нефтеюганске.

Знаменитый рыбный рынок Токио переезжает

На токийском рынке Цукидзи на новогоднем аукционе был продан голубой тунец весом 212 кг. Эти торги стали, возможно, последними на старой площадке – рынок меняет местоположение.

Минтай ждет улучшения обстановки

За первую неделю охотоморской путины дальневосточные рыбаки освоили более 23 тыс. тонн минтая. Стабильные уловы отмечаются и на промысле сельди. Всего в экспедиции занято свыше ста судов.

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Опрос

Планируете ли вы воспользоваться квотами «на инвестиционные цели»?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр ФОМИН

Президент ВАРПЭ

Александр ФОМИН

Чего добился регулятор?

Все материалы

Интервью

Первый президент Ассоциации добытчиков минтая – председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь ЕВТУШОК

Председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот»

Игорь ЕВТУШОК

Чтобы голос был услышан, он должен быть не один

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Сергей СЕНЬКО

Вопросов пока больше, чем ответов

Президент регионального фонда «Родные острова» Александр КАН

Президент регионального фонда «Родные острова»

Александр КАН

Рыбаки решают социальные вопросы

И.о. генерального директора «Нацрыбресурса» Евгений МАРЧУК

И.о. генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс»

Евгений МАРЧУК

Интересы рыбаков – в приоритете

Все интервью

Личное мнение

Управляющий делами Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Вячеслав БЫЧКОВ

Управляющий делами ВАРПЭ

Вячеслав БЫЧКОВ

Замалчивать барьеры для бизнеса не получится

Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая» Алексей БУГЛАК

Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая»

Алексей БУГЛАК

К чему может привести «допинговый скандал» в рыболовстве?

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