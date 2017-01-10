10 января 2017 года

РСПП утвердил «рыбную повестку» первого полугодия

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин подписал план мероприятий отраслевого объединения на первую половину 2017 г. Активное участие в реализации примет Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

В марте, накануне съезда РСПП, состоится Юридический форум рыбной отрасли, ориентированный на руководителей юридических и финансовых служб рыбопромышленных предприятий. Мероприятие организует Российский союз промышленников и предпринимателей при поддержке Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (ИЗИСП) и Ассоциации юристов России. Программа форума уже формируется на основании поступивших предложений, она будет включать подробный анализ новаций отраслевого законодательства и правоприменительной практики, сообщили Fishnews в РСПП.

В ходе дискуссий на форуме планируется обсудить некоторые резонансные вопросы. В частности, представители известной российской юридической компании «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры» намерены предложить изменения в таможенное законодательство Евразийского экономического союза. Эти поправки касаются таможенного оформления ввозимой на таможенную территорию ЕАЭС рыбной продукции. Напомним, что в соответствии с поручениями президента № 2489 от 19 декабря 2016 г. Правительству РФ поставлена задача подготовить предложения о целесообразности внесения соответствующих изменений в таможенное законодательство страны.

Также на Юридическом форуме планируется обсудить предлагаемые Минсельхозом России поправки в статьи 333.3 и 346.2 Налогового кодекса РФ и предварительные результаты применения Концепции управления поведением налогоплательщиков, утвержденной Федеральной налоговой службой.

Кроме того, утвержденный план на первое полугодие предусматривает проведение конференции по техническому регулированию в рыбной отрасли. Она состоится при поддержке Евразийской экономической комиссии, в мероприятии примет участие член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

На конференции будет подробно разъяснен вступающий в силу осенью 2017 г. технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Конференция предназначена для руководителей служб качества и производственных служб рыбопромышленных предприятий.

«Успешный опыт проведения конференции по техническому регулированию, состоявшейся в 2013 году во Владивостоке, заслуживает тиражирования, – подчеркнул председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев. - Поэтому мы не исключаем такого варианта, что конференция пройдет в два этапа: один – на Дальнем Востоке, второй – в Мурманске. Мы считаем – и Валерий Николаевич Корешков с этим согласен, – что профессиональное обсуждение такого сложного документа, как «рыбный» техрегламент, должно происходить непосредственно со специалистами-производственниками и поближе к производству».

Fishnews