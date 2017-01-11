11 января 2017 года

Росрыболовство отчиталось о рекордном вылове

По предварительным данным, российские рыбаки в 2016 г. выловили более 4,7 млн тонн водных биоресурсов. Уловы выросли по всем районам промысла за исключением Волжско-Каспийского бассейна и иностранных вод.

Суммарный вылов российских пользователей в прошлом году составил 4,755 млн тонн, что на 5,5% выше уровня 2015 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В Дальневосточном бассейне добыто 3,114 млн тонн рыбы и морепродуктов – на 8% больше, чем годом ранее. Вылов минтая вырос до 1,7406 млн тонн, сельди – до 398,9 тыс. тонн, трески – до 87,7 тыс. тонн, крабов – до 57 тыс. тонн.

В Северном бассейне уловы достигли 567 тыс. тонн (+1,4%). Их основу составили треска – 394,2 тыс. тонн и пикша – 115,7 тыс. тонн. На счету рыбаков 10,4 тыс. тонн камбал и 7,6 тыс. тонн зубатки.

В Азово-Черноморском бассейне добыто 103 тыс. тонн, что на 5,6% выше уровня предыдущего года. Прирост отмечен на промысле хамсы (выловлено 48,5 тыс. тонн) и тюльки (7,61 тыс. тонн).

В Западном бассейне рыбаки сработали в плюс и по шпроту – 34 тыс. тонн, и по балтийской сельди – 24,3 тыс. тонн. Суммарный вылов также подтянулся – на 8,7% – до 72,63 тыс. тонн.

Несколько снизился вылов водных биоресурсов в Волжско-Каспийском бассейне: 68 тыс. тонн – это на 2,4% меньше результата 2015 г. Тем не менее добыча кильки увеличилась почти на 5% – до 1,5 тыс. тонн.

В конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 681,4 тыс. тонн, что на 4,4% меньше, чем год назад.

Fishnews