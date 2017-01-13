13 января 2017 года

Сенаторы продолжат мониторинг нормативных актов по инвестквотам

Профильный комитет Совета Федерации передал в Минсельхоз замечания и предложения к проектам подзаконных актов, устанавливающих порядок и процедуру распределения инвестиционных квот.

Рабочая группа комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию приняла участие в доработке проектов нормативных правовых актов по инвестиционным квотам, сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации.

«Результаты оценки полноты регулирования установленных в этих правовых актах определенных правоотношений, а также соответствия их целям и задачам федерального закона, проведенные рабочей группой, показали, что ряд положений, содержащихся в них, недостаточно проработан», – заявил председатель комитета Михаил Щетинин.

Он подчеркнул, что необходимо исключить возможность возникновения любых рисков неэффективного использования государственных природных ресурсов. По словам сенатора, замечания и предложения по рассматриваемым проектам, в том числе поступившие в адрес Совета Федерации от руководителей ассоциаций и предприятий рыбохозяйственного комплекса, были направлены в Минсельхоз. По информации министерства, они были рассмотрены и, в основном, учтены при доработке проектов актов, внесенных в правительство.

Михаил Щетинин отметил своевременность и важность проведенной работы, поскольку от полноты и качества нормативных правовых актов зависит эффективность принимаемых законов, и заверил, что комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию будет и дальше активно продолжать работу по контролю за их подготовкой.

Fishnews