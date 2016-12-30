30 декабря 2016 года

Проекты по инвестиционным квотам ушли в правительство

Минсельхоз России передал в правительство проекты правовых актов по распределению инвестиционных квот. Базовые моменты уже определены, заявил ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В ходе подготовки подзаконных актов по вопросам распределения инвестиционных предлагались различные варианты. Так, постепенно был расширен перечень объектов, по которым планируется выделять новый вид лимитов.

В настоящее время документы переданы в правительство. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, они были доработаны Министерством сельского хозяйства РФ совместно с федеральным агентством с учетом поручений, которые были даны по итогам заседания правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса и совместного совещания вице-премьеров Аркадия Дворковича и Юрия Трутнева. Пройдена обязательная процедура общественного обсуждения и межведомственного согласования, отметили в Росрыболовстве.

Предусматривается выделение инвестквот на строительство различных типов рыбопромысловых судов, включая крупнотоннажный и среднетоннажный траулеры с безотходным циклом производства, ярусоловы и малотоннажное судно, а также рыбоперерабатывающих фабрик мощностью от 2,5 тыс. тонн до более 75 тыс. тонн сырья в год. Государством устанавливаются минимальные критерии объектов инвестиций, а иные параметры определяют сами инвесторы, исходя из своих интересов, заявили в пресс-службе.

Механизм также учитывает требования к степени локализации производств на территории России, специфику банковских гарантий, технико-экономические особенности проектов.

Для формирования инвестквот предусмотрен перечень водных биоресурсов, включающий треску, пикшу, минтай, тихоокеанскую сельдь, дальневосточную камбалу, командорского кальмара, палтусов и других. Выбранные промысловые объекты являются привлекательными для инвесторов и будут способствовать окупаемости проектов в оптимальные сроки, считают в Росрыболовстве.

Как полагают в федеральном агентстве, предлагаемый механизм позволит обеспечить прозрачность процесса распределения инвестквот и будет способствовать выполнению поставленных президентом задач по обновлению рыбопромыслового флота и развитию современной переработки.

В декабрьском интервью Fishnews руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что документы могут быть доработаны на площадке аппарата правительства, но базовые вещи уже определены, и по большому счету кардинальных изменений быть не должно.

«Поэтому подготовку к участию в распределении инвестиционных квот рыбопромышленники могут начинать заранее. Все основные требования установлены. Возможно, остались какие-то процедурные моменты, которые не так важны с точки зрения бизнеса именно в части подготовки документов», - прокомментировал глава ведомства вопрос заявочной кампании.

Fishnews