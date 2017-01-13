13 января 2017 года

Курировать науку и образование в отрасли будет Сергей Голованов

Начальником управления науки и образования Росрыболовства назначен Сергей Голованов. Константин Бандурин продолжит работу в качестве руководителя АтлантНИРО.

Новым руководителем управления науки и образования Росрыболовства стал Сергей Голованов. 12 января – официальная дата вступления в должность, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. Ранее Сергей Голованов работал в Полярном НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО). Позднее трудился ведущим специалистом-экспертом международного отдела, главным специалистом-экспертом отдела водных биоресурсов и организации рыболовства в морских районах Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства. С сентября 2010 г. до января 2017 г. был представителем федерального агентства в Норвегии.

Константин Бандурин, возглавлявший управление с 2011 г., продолжит работу в отрасли. Он назначен директором Атлантического научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО).

Fishnews