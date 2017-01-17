17 января 2017 года

Куда ушли деньги на разведение омуля?

По информации МВД по Республике Бурятия, несмотря на выделение соответствующих средств, рыбоводные предприятия не осуществляли выпуск омуля в Байкал. Глава региона поручил провести проверку результатов разведения этого объекта за последние четыре года.

На совещании у главы Бурятии Вячеслава Наговицына министр внутренних дел региона Олег Кудинов сообщил о результатах проверки в отношении рыбоводных предприятий, получавших средства на разведение и выпуск омуля в Байкал. «Байкало-Ангарская прокуратура выявила, что 25 рыболовецких совхозов деньги под квоту получали, обратной связи нет. То есть омуль реально не выпускался», – заявил министр.

В связи с этим Вячеслав Наговицын поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия республики подготовить обращение в Минсельхоз России с просьбой провести проверку результативности разведения омуля на Байкале в период 2012 – 2016 гг. Это позволит выработать предложения по восстановлению популяции омуля, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Напомним, Росрыболовство предложило ввести в 2017 г. полный запрет на добычу омуля – сроком на три года. Однако в правительстве Бурятии эту меру не считают действенной. По мнению Вячеслава Наговицына, планируемый мораторий на вылов не даст нужного результата, для восстановления популяции байкальского омуля необходимо прежде всего заниматься рыборазведением.

«Нужно восстановить рыборазведение в необходимом количестве – и будет озеро с рыбой, рыбаки будут с работой, мы будем производить и продавать омуля», - отметил на совещании глава республики. По его словам, необходимо, чтобы выводы о ситуации с рыборазведением на Байкале сделала комиссия контрольно-ревизионного управления Минсельхоза России для более эффективного расходования средств в дальнейшем.

Fishnews