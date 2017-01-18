17 января 2017 года

Камчатские пограничники продолжат борьбу с «перевозом квот»

Интенсивность нарушений, когда идет подмена промысловых районов, снизилась, но исключать их из сферы внимания пока рано, отмечают в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району.

Информация об основных нарушениях природоохранного законодательства, допускаемых рыбаками, была представлена на встрече, которую начальник ПУ ФСБ России по восточному арктическому району Роман Толок провел с представителями бизнеса в декабре.

Помимо фактов, связанных с сокрытием уловов от учета, сотрудники погрануправления обратили внимание на проблему «перевоза квот» из одного промыслового района в другой. Речь идет о ситуации, когда на судне имеется разрешение на добычу рыбы в нескольких граничащих друг с другом подзонах, промысловая обстановка в которых может значительно отличаться. «Тактика капитанов-нарушителей проста. В течение суток на борту судна, ведущего промысел в районе с высокими показателями вылова, накапливается сырец, не учтенный в промысловом журнале. Затем осуществляется краткосрочный заход в район с низкими уловами. Именно здесь в документацию вносятся данные о единственной промысловой операции с объемом вылова, значительно превышающим среднесуточные показатели добычи. Благодаря комплексу мероприятий, направленных на пресечение и профилактику «перевоза квот», интенсивность данных нарушений пограничникам удалось значительно снизить, однако исключать их из внимания пока рано», – рассказали Fishnews в пресс-службе ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

В качестве других частых нарушений названо нахождение судов и в запретном районе и промысел в запрещенном районе, а также вмешательство в работу технических средств контроля, чтобы исказить информацию о местонахождении судна.

Fishnews