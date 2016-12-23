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В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Фото пресс-службы ПУ

Камчатка поднимает вопрос с ТСК

Большую обеспокоенность у рыбопромышленников вызывает скорое введение нового порядка оснащения судов техническими средствами контроля: заменить оборудование в срок успевают далеко не все, отметили в погрануправлении по восточному арктическому району по итогам встречи с представителями отрасли.

Напомним, что 22 декабря состоялось совещание руководства Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району с пользователями водных биоресурсов и представителями отраслевых объединений. Участие во встрече также приняли зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын, представители Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, КамчатНИРО, Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе погрануправления, особое внимание его начальник Роман Толок обратил на введение с 1 января 2017 г. нового порядка оснащения судов рыбопромыслового флота техническими средствами контроля. Этот вопрос регламентирован приказом Минсельхоза от 13 июля 2016 г. № 294.

«Порядок содержит ряд новых требований, контроль за соблюдением которых относится к компетенции пограничного управления, а именно: использование двухкомпонентного комплекта судового оборудования, признание ТСК работоспособным только при условии одновременного функционирования всей входящей в его состав аппаратуры, невозможность продолжать промысел при выходе ТСК из строя, обеспечение защиты оборудования от несанкционированного доступа, а также обязательное переоформление Свидетельства соответствия ТСК при смене судовладельца», – отметили в пресс-службе.

Как заявили в погрануправлении, скорое введение нового порядка оснащения флота техническими средствами контроля вызывает у рыбопромышленников обеспокоенность, поскольку заменить оборудование в срок успевают далеко не все. Роман Толок и Владимир Галицын пообещали присутствующим совместно обратиться с этим вопросом в соответствующие инстанции, чтобы 1 января все рыбопромысловые суда Камчатки смогли выйти в море.

Fishnews

  • В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Фото пресс-службы ПУ
  • В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Фото пресс-службы ПУ
    • НазадМетки: камчаткаправительстворосрыболовство

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