Минсельхоз обновил требования к качеству воды в рыбных водоемах

Рыбаков просят проанализировать процедуру выдачи сертификатов на уловы, поставляемые в Евросоюз, и сообщить в теруправление о выявленных проблемных вопросах. Эту информацию планируется использовать для внесения изменений в соответствующий регламент.

Начальником управления науки и образования Росрыболовства назначен Сергей Голованов . Константин Бандурин продолжит работу в качестве руководителя АтлантНИРО.

Комиссия управления ФАС по Приморскому краю выдала предписания об устранении нарушений, допущенных при проведении аукциона по распределению участков под марикультуру. Приморское ТУ Росрыболовства обжалует решения комиссии в краевом арбитражном суде.

Международный рыбопромышленный форум-выставка в Санкт-Петербурге должен стать специализированной площадкой на уровне крупнейших зарубежных проектов, считает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.

Рыбокомбинат «Островной» на Шикотане полностью обеспечен сырьем для безостановочной работы, во Владивосток уже прибыла первая партия консервов. 2,5 млн банок сайры и скумбрии с возрожденного предприятия разъедутся по всей России.

По информации МВД по Республике Бурятия, несмотря на выделение соответствующих средств, рыбоводные предприятия не осуществляли выпуск омуля в Байкал. Глава региона поручил провести проверку результатов разведения этого объекта за последние четыре года.

Рыбаков попросили «не путать» подзоны при промысле сельди Статистика добычи тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне потребовала особого внимания на заседании штаба охотоморской путины. Анализ работы флота показал, что повторяется ситуация 2016 г. с подменой промысловых районов.

Аквакультура отличилась в Курганской области Вылов водных биоресурсов в Курганской области за прошлый год составил 4,4 тыс. тонн, в том числе в аквакультуре. При этом объемы производства товарной рыбы оказались рекордными за всю историю рыбного хозяйства региона, заявили в Нижнеобском теруправлении Росрыболовства.

В ТИНРО развеяли мифы о лососях На отчетной сессии ТИНРО-Центра с критических позиций рассмотрели некоторые представления о морской экологии тихоокеанских лососей. Часть этих стереотипов утвердилась еще во второй половине прошлого столетия.

Приморский трепанг пошел в рост В 2016 г. аквафермеры Приморского края вырастили более 1600 тонн трепанга. По сравнению с предыдущим годом показатель по этому перспективному объекту марикультуры увеличился на 41%, заявили власти региона.

Камчатские пограничники заявили о готовности разъяснять нюансы Руководство Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району выразило готовность проводить встречи с рыбаками и разъяснять тонкости законодательства.

Наважья путина началась непросто В этом году работу судов, ведущих промысел наваги на Восточном Сахалине, задержала сложная ледовая обстановка. Несколько дней прошлось ждать благоприятных погодных условий.

Краболовы Аляски в этом сезоне останутся без бэрди Совет по рыболовству Аляски принял решение отменить коммерческий промысел краба-стригуна бэрди в Беринговом море. Члены совета отказались согласовать даже ограниченный вылов из-за опасений нанести вред популяции.

России советуют готовиться к изменениям на рыбном рынке В долгосрочной перспективе рынок продукции морского промысла будет сжиматься, говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК. Авторы документа рекомендуют заблаговременно создать механизмы господдержки рыбаков и предусмотреть альтернативные формы занятости в прибрежных поселках.

По рефрижератору «Амикус» завели дела На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту задержания транспорта-«подфлажника» «Амикус» с нелегальным крабом на борту. Ряд административных дел заведен и в отношении капитана.