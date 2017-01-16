17 января 2017 года

Заботу рыбопромышленников об Арктике отметили премией

Соглашение представителей рыбопромышленного сектора ряда стран об ограничении промысла трески в северо-восточной части Атлантического океана стало победителем Oceans Awards в категории «Ответственный бизнес».

Ежегодное присуждение премии Oceans Awards прошло в Лондоне 11 января. В категории «Ответственный бизнес» награды удостоена инициатива по разработке, принятию и реализации соглашения в отношении промысла трески в северных акваториях северо-восточной части Атлантического океана. Ряд компаний добровольно обязался не заниматься рыболовством в потенциально уязвимых районах.

Активное участие в работе над соглашением, в том числе над мерами по охране морских экосистем, принял представитель группы компаний «Норебо».

Премия Ocean Awards присуждается в сотрудничестве с всемирно известной британской организацией по охране морской среды Blue Marine Foundation. Лауреатами могут стать как физические, так и юридические лица, а также отдельные законодательные инициативы или проекты, которые внесли выдающийся вклад в благосостояние океанов. В категории «Ответственный бизнес» премия присуждается компаниям или группам компаний за снижение влияния рыбной промышленности на морскую среду. Номинанты должны реализовать меры или принять обязательства, дающие положительный эффект прежде всего для океанов и морей, а не для своих экономических показателей.

Таким критериям полностью удовлетворили обязательства российских и норвежских компаний, прописанные в соглашении 2016 г. Напомним, крупнейшие рыбопромышленники договорились не расширять промысел трески в северной части Баренцева моря. В результате эта инициатива завоевала одну из премий Ocean Awards 2017 г.

Представители рыбодобывающего сектора двух стран со всей ответственностью отнеслись к угрозам, вызванным климатическим изменениями в Северо-Восточной Атлантике. В этих районах, как предполагают природоохранные организации, из-за таяния льдов могут открываться новые акватории для добычи трески и пикши, между тем их промысел в течение многих десятилетий регулируется совместно Россией и Норвегией на основе экосистемного подхода и других важных элементов устойчивого рыболовства.

В мае 2016 г. международная группа торговых ассоциаций, союзов, представителей рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего секторов, а также крупных торговых сетей розничной торговли разработали и подписали соглашение, направленное на охрану части Северного Ледовитого океана от влияния промысла северо-восточной арктической трески. Стороны договорились о том, что «не будут расширять траловый промысел трески в районы, где ранее не осуществлялась регулярная добыча (вылов) этого вида», сообщили Fishnews в «Норебо». Соглашение охватило акватории на севере Баренцева и Норвежского морей в районе архипелага Шпицберген и севернее в направлении Северного полюса.

В результате те компании, которые будут вести добычу за пределами существующего промыслового района, не смогут продавать рыбу и рыбопродукцию сторонам соглашения. Среди них «Норебо» и ряд других представителей рыбодобывающего сектора России, присоединившиеся к соглашению после его разработки и подписания, Ассоциация собственников рыбопромысловых судов Норвегии («Фискебот»), представители рыбоперерабатывающего сектора Европы (компании Birds Eye, Findus, Iglo, Young’s Seafood, Espersen, Icelandic Seachill), сети общественного питания, например McDonald’s, а также некоторые крупные торговые сети Великобритании - Asda, Marks & Spencer, Morrisons, Sainsbury’s и Tesco.

Fishnews