17 января 2017 года

Рыбная отрасль получила долгосрочный прогноз

Министерство сельского хозяйство утвердило прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса РФ до 2030 г. В документе содержатся сценарии развития и для рыбного хозяйства.

Напомним, о прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 г. рассказал на заседании профильной правительственной комиссии в декабре премьер-министр Дмитрий Медведев. «Предполагается переход к высокопроизводительному, высокотехнологичному, эффективному производству сельскохозяйственного сырья и продукции более высокой глубины переработки, что позволит обеспечить решение всех наших внутренних продовольственных задач и выход отечественных производителей на перспективные аграрные рынки», - отметил глава Правительства.

Он добавил, что на основе прогноза нужно будет разработать федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 гг. «Нужно развивать импортозамещение технологий и оборудования, которые необходимы для эффективного развития сельского хозяйства. Это создание селекционно-генетических центров, восстановление базы племенного животноводства, внедрение сложных технологий на основе современной электроники, робототехники. Должны быть и специалисты для внедрения новых технологий в сельское хозяйство», - подчеркнул премьер.

Тенденции и угрозы

Как сообщает корреспондент Fishnews, в качестве одного из глобальных вызовов в прогнозе называется потеря биопродуктивности Мирового океана. Отмечается, что это стимулирует ускоренное развитие аквакультуры (преимущественно малоценных тепловодных быстрорастущих рыб). Также в документе говорится, что угрозы нелегального промысла гидробионтов, наносящего значительный урон водным экосистемам, будут сохраняться на высоком уровне.

Авторы прогноза ожидают интенсивное развитие систем рециркулятивной аквакультуры - рыборазведения в полностью замкнутых контролируемых емкостях с нулевыми сбросами в окружающую среду, фильтрацией, концентрацией продуктов жизнедеятельности рыб и их использованием для производства ценных продуктов. «Данное направление особенно важно в силу подверженности популяций рыбы при лагунном, прудовом или пастбищно-нагульном разведении эпизоотиям и заражениям паразитарными инфекциями, в том числе опасными для человека, - отмечается в документе. – Другой проблемой традиционной аквакультуры, в отличие от рециркулятивной, является подверженность клеток при садковом разведении рыбы в открытых водоемах биообрастанию».

Проблем хватает

К основным факторам риска развития рыбохозяйственного комплекса, угрожающих его долгосрочной глобальной конкурентоспособности, отнесено старение флота при отсутствии эффективных мер по стимулированию строительства новых судов на отечественных верфях.

Также указывается, что природно-климатические факторы (недостаток тепла) ограничивают развитие аквакультуры, в том числе марикультуры, в России. «Нехватка коммерциализованных российских технологий в данной сфере в условиях ослабления курса рубля делает данную отрасль еще менее конкурентоспособной. Ее роль ограничивается обеспечением наиболее дешевого животного белка для отдельных групп населения», - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что Россия значительно отстает от мирового уровня по технологиям ускоренной селекции и создания генно-инженерно-модифицированных пород рыб. Авторы прогноза обращают внимание, что низкая добавленная стоимость отечественной рыбной продукции и, соответственно, недостаточный уровень бюджетных доходов от функционирования отрасли может сделать значительно более выгодной сдачу в аренду права вылова российских морских биоресурсов китайским, японским, европейским компаниям, по сравнению с выдачей квот на вылов отечественным организациям.

Среди проблемных вопросов указывается и внедрение новых международных ограничений на выбросы и сбросы морских судов в рамках конвенции МАРПОЛ. Это «может стать инструментом ограничения доступа российского рыболовного флота в ряд традиционных для российских промысловиков конвенционных районов, акваторий международных вод (в первую очередь Северная Атлантика), что связано с недостаточным технологическим уровнем отечественного двигателестроения».

Отмечается, что доля аквакультуры в российском производстве рыбопродуктов составляет около 3%. «В рамках государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса и в соответствии с рядом текущих поручений высших лиц Российской Федерации создаются условия для ускорения развития отрасли аквакультуры, однако пока это не дает радикальных результатов. В период до 2020 года объем производства аквакультуры вряд ли превысит 400 тыс. тонн. К 2030 году при нынешнем состоянии мирового рынка, а также экономического регулирования и технологических условий в отрасли, он вряд ли достигнет 1 млн тонн», - считают разработчики прогноза.

Два пути

Сценарий «Локальный рост» предусматривает ускоренное решение задачи обеспечения продовольственной и биологической безопасности (в том числе на основе импортозамещения по широкому спектру продуктов и технологий), сохранение социальной стабильности. При этом продукция, производимая российским АПК, должна быть конкурентоспособна как минимум на национальном уровне. Важными условиями реализации сценария станут соблюдение баланса интересов государства и бизнеса, максимально полное задействование инструментария «зеленой» корзины ВТО, а также решение социальных задач. Доминирующей моделью научно-технологического развития останется модель догоняющего развития.

Основными перспективными рынками России в рыбохозяйственном комплексе, согласно этому сценарию, станут суда, оборудование и снасти для промысла, оборудование для первичной, а также глубокой и безотходной обработки рыбы, оборудование и корма для аквакультуры, ветеринарные препараты, питательные средства для выращивания водных биоресурсов, малек и молодь для рыбоводства (в том числе с генетически улучшенными свойствами); высокопродуктивные сорта и гибриды водорослей.

По продукции конечного потребления ожидается производство рыбы холодноводной и тепловодной аквакультуры, рыбы, не производящейся в аквакультуре, морепродуктов, деликатесов из гидробионтов, пищевых водорослей.

Сценарий «Глобальный прорыв» в качестве приоритетов предусматривает также развитие экспортного потенциала, диверсификацию АПК, системную интеграцию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение ресурсоэффективности, развитие климатоадаптивной инфраструктуры. Реализация этих приоритетов предполагает формирование в России глобально конкурентоспособного, экспортно ориентированного и инновационного АПК на базе передовых, в том числе отечественных, технологий. Будут осуществляться экспортная экспансия в традиционных рыночных нишах, а также диверсификация товарной структуры и расширение географии экспорта. Предполагается, что АПК России станет не только мощным драйвером внутреннего экономического роста, но и важным фактором развития мировых продовольственных рынков.

В этом сценарии, наряду с рынками, характерными для сценария «Локальный рост», предполагается экспансия на принципиально новые рыночные ниши. В рыбной отрасли планируется сделать ставки на системы ускоренной селекции аквакультурных видов, пород и сортов, системы комплексной мультитрофической аквакультуры, пастбищной, прудовой и рециркулятивной; системы интеллектуального, адаптивного кормления рыбы на основе сетей подводных сенсоров, обеспечивающие подачу корма точно в срок с минимальными потерями питательных веществ в водной среде; высокобелковые корма на основе растительного сырья для аквакультуры плотоядных рыб (лососевых и др.); системы океанической аквакультуры на основе дрейфующих с океаническими течениями клеток, снабженных GPS/ГЛОНАСС-маячками и сенсорными сетями.

Также предлагается производить биотопливо третьего поколения из водорослей; гарантированно безопасное в санитарно-эпидемиологическом отношении мясо гидробионтов, сырую икру от генетически модифицированных пород, устойчивых к существующим паразитарным заболеваниям; натуральный астаксантин из водорослей; продукты питания из водоросли спирулины со сверхвысокой питательной ценностью.

Fishnews

