17 января 2017 года

Информационная война против дикой рыбы?

За рубежом целенаправленно нагнетают недоверие к качеству океанической рыбы, в том числе российского происхождения, в пользу продукции аквакультуры. Об этом говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК.

В прогнозе научно-технологического развития агропромышленного комплекса РФ до 2030 г. перечислены основные факторы риска развития рыбного хозяйства, угрожающие его долгосрочной глобальной конкурентоспособности. В частности, в документе говорится, что нельзя недооценивать силу кампаний по формированию общественного мнения за рубежом.

Как сообщает корреспондент Fishnews, авторы прогноза обращают внимание на искусственно нагнетаемое на потребительских рынках зарубежных стран недоверие к продукции рыбного промысла в связи с возможным вредом океанической рыбы, аккумулирующей пластиковые частицы и другие загрязняющие вещества. «Такие информационные кампании ослабляют позиции отечественных рыбопромысловиков и экспортеров и усиливают позиции зарубежных производителей аквакультуры», – подчеркнули в прогнозе. По данным экспертных интервью, проведенных НИУ «Высшая школа экономики», эти кампании уже стали причиной падения спроса на российский минтай в США и на других зарубежных рынках.

Fishnews