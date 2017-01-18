18 января 2017 года

Приморский трепанг пошел в рост

В 2016 г. аквафермеры Приморского края вырастили более 1600 тонн трепанга. По сравнению с предыдущим годом показатель по этому перспективному объекту марикультуры увеличился на 41%, заявили власти региона.

По информации и.о. директора краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергея Наставшева, на сегодняшний день на территории Приморского края дальневосточного трепанга культивируют 27 предприятий аквакультуры. «В 2016 году объем выращенного трепанга составил 1 607 тонн, что на 41% выше уровня 2015 года», – прокомментировал он.

В 2017 г. предприятиям аквакультуры в рамках краевой госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса предоставлены субсидии в размере 21,6 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Приморья. Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг и приобретение техники.

На сегодняшний день трепанг является одним из наиболее перспективных объектов марикультуры в Дальневосточном федеральном округе, как и приморский гребешок, серый морской еж, ламинария, тихоокеанская мидия и тихоокеанская устрица. По данным Дальневосточной ассоциации «Аквакультура», в 2014 г. вылов трепанга на Дальневосточном бассейне равнялся 125 тоннам, а его производство в марикультуре достигло 1 000 тонн. В 2015 г. вылов этого объекта снизился уже до 80 тонн, а объем производства товарной марикультурной продукции превысил 1 000 тонн.

Fishnews