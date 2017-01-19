Жителей Оренбуржья приглашают подарить рыбе «глоток воздуха»

По информации МВД по Республике Бурятия, несмотря на выделение соответствующих средств, рыбоводные предприятия не осуществляли выпуск омуля в Байкал. Глава региона поручил провести проверку результатов разведения этого объекта за последние четыре года.

Министерство сельского хозяйство утвердило прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса РФ до 2030 г. В документе содержатся сценарии развития и для рыбного хозяйства.

Руководство Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району выразило готовность проводить встречи с рыбаками и разъяснять тонкости законодательства.

До конца февраля органы власти, осуществляющие контроль и надзор, должны разместить на своих сайтах исчерпывающий список нормативно-правовых актов, содержащих требования к бизнесу. Эта задача должна была быть выполнена еще в октябре, но справились не все, заявил министр Михаил Абызов.

Правительство утвердило перечень водных объектов, на которых воинские части войск национальной гвардии РФ участвуют в охране общественного порядка. В список, в частности, вошли реки Амур, Волга, Енисей, Уссурийский залив Японского моря, Кольский залив.

На селекционно-племенной центр в Карелии ищут средства Рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в Карелии заводов, которые будут производить высококачественных мальков и корма для аквакультуры, поручил президент Владимир Путин.

Что Год экологии может принести морским обитателям? Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский в статье для Fishnews сделал обзор основных угроз для морских экосистем и рассказал, что нужно для сохранения их продуктивности.

Из контрабанды черной икры секрета не получилось На Урале перехватили 11 кг осетровой икры, которую нелегально пытались ввезти в страну из Китая. Задержанный правонарушитель не стал скрывать, что это была пробная партия деликатеса для организации канала незаконной поставки.

Браконьеров может постигнуть судьба наркоторговцев Правительство Филиппин анонсировало кампанию против нелегального рыболовства, которая может стать не менее жесткой, чем борьба президента страны Родриго Дутерте с наркобизнесом.

Спасать суда помогут оперативные штабы При территориальных управлениях Росрыболовства создаются штабы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации с судами на море. Вводные по работе такого органа обсудили на совещании в Приморском ТУ.

РРПК оценила результаты модернизации флота По итогам 2016 г. флот «Русской рыбопромышленной компании» выловил свыше 280 тыс. тонн рыбы. Более 95% этого объема приходится на минтай и тихоокеанскую сельдь.

Ямал готовит закон для рыбной отрасли В Ямало-Ненецком автономном округе обсуждают региональный законопроект, направленный на сохранение и восполнение рыбных запасов. За счет принятия документа планируется также обеспечить решение вопросов традиционного рыболовства.

Рыбалку в водах Арктики ограничат заранее Росрыболовство поддерживает применение временных мер для сдерживания нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, но считает маловероятным промышленный лов рыбы в этом районе в ближайшем будущем.

Тральщики стали чаще ловить кабель В Татарском проливе участились случаи повреждения подводной волоконно-оптической линии связи рыболовецкими тралами, отмечает Северо-Восточное теруправление Росрыболовства.