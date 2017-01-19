19 января 2017 года

Михаил Абызов поторопил с опубликованием требований к бизнесу

До конца февраля органы власти, осуществляющие контроль и надзор, должны разместить на своих сайтах исчерпывающий список нормативно-правовых актов, содержащих требования к бизнесу. Эта задача должна была быть выполнена еще в октябре, но справились не все, заявил министр Михаил Абызов.

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности обсуждалось на семинаре, который прошел в Аналитическом центре при Правительстве РФ. Напомним, что в прошлом году президиум Совета при президенте по стратегическому развитию утвердил паспорт приоритетной программы реформы контроля и надзора: предпринимателям обещают контролера-партнера.

В первую очередь участвовать в приоритетной программе будут 12 ведомств. Это МВД, МЧС, ФАС, ФНС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Ространснадзор, Росприроднадзор, Роструд, Ростехнадзор и ФТС.

До 1 марта эти ведомства должны будут утвердить свои паспорта, в которых будут сведены все элементы восьми ключевых проектов программы, рассказали Fishnews в пресс-службе Открытого правительства.

Министр РФ Михаил Абызов напомнил о ранее поставленных задачах. До конца февраля каждое из контрольно-надзорных ведомств должно разместить на своем сайте исчерпывающий перечень нормативно-правовых актов, которые содержат требования к поднадзорным объектам по каждому виду контроля и надзора. Это указание было дано в «дорожной карте» по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, его необходимо было выполнить еще в октябре 2016 г., отметил Михаил Абызов. Но не все выполнили эту задачу, и лишь немногие выполнили ее качественно, констатировал министр. Он обратил внимание участников семинара на недопустимость подобной ситуации.

Замминистра юстиции Михаил Гальперин назвал сферы предпринимательской деятельности и виды контроля и надзора, по которым работа будет вестись в приоритетном порядке в 2017 г. Это в том числе розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, пожарный надзор, надзор в области промбезопасности, санэпиднадзор, ветеринарный и фитосанитарный, экологический надзор, а также надзор в сфере трудового законодательства.

Fishnews