30 декабря 2016 года

Предпринимателям обещают контролера-партнера

Актуализировать и систематизировать требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по всем видам контроля и надзора власти планируют к 2025 г.

На сайте Правительства РФ разместили паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». За счет ее реализации предполагается снизить административный пресс на предпринимателей. И в то же время повысить качество администрирования контрольно-надзорных функций, а также уменьшить число смертельных случаев, заболеваний и отравлений, материального ущерба. Срок реализации программы – с декабря 2016 г. по 2025 г. включительно.

«По сути, мы должны обновить идеологию работы всей системы контроля и надзора в нашем государстве, чтобы одновременно с сокращением рисков для жизни и здоровья людей перейти к современной модели контроля, которую принято называть партнерской, сервисной», – заявил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

К 2025 г. предстоит актуализировать и систематизировать требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по всем видам контроля и надзора. При этом должен соблюдаться принцип, что новое требование может вводиться только после отмены двух устаревших.

Предполагается, что по 25 наиболее массовым видам контроля и надзора будут доступны онлайн исчерпывающие перечни требований для малого и среднего бизнеса, в соответствии с которыми проводятся проверки. «Также в личном кабинете предприниматели смогут получить подробную консультацию по перечням обязательных требований, информацию о проведенных и планируемых контрольных мероприятиях, там же планируется реализовать и механизм самодекларирования», – сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Контрольные мероприятия планируется проводить на основе вероятности причинения ущерба охраняемым законом ценностям и с учетом истории поведения хозяйствующих субъектов. К 2018 г. за счет внедрения риск-ориентированного подхода число плановых проверок должно сократиться на 30%. Не менее 90% плановых проверок должны будут проводиться на объектах высоких категорий риска.

Также в 2017 г. власти обещают сократить не менее 15% видов контроля и надзора. В целом деятельность контрольно-надзорных органов должна быть переориентирована на предупреждение и профилактику нарушений.

В рамках реализации программы предстоит разработать и внедрить в том числе систему управления рисками в контрольно-надзорной деятельности, систему профилактики правонарушений и механизмы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, а также исключить избыточные, устаревшие и дублирующие требования.

«Со следующего года мы будем уходить от «палочной» системы оценки. Не важно, сколько проверок провели контрольно-надзорные органы, сколько начислили штрафов, сколько выписали предписаний. Это нужно знать только в информационных и аналитических целях. Оцениваться будет динамика показателей ущерба в подконтрольных сферах», – заявил министр РФ Михаил Абызов.

В первую очередь участвовать в приоритетной программе будут 12 федеральных контрольно-надзорных органов, сообщили в пресс-службе Открытого правительства. На долю этих структур приходится около 90% контрольно-надзорных мероприятий. Это МВД, МЧС, ФАС, ФНС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Ространснадзор, Росприроднадзор, Роструд, Ростехнадзор и ФТС. Список ведомств, участвующих в программе, будет расширен, пока же остальные контрольно-надзорные органы будут реализовывать ключевые принципы программы самостоятельно, заявили в пресс-службе.

Fishnews