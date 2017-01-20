20 января 2017 года

Ямал готовит закон для рыбной отрасли

В Ямало-Ненецком автономном округе обсуждают региональный законопроект, направленный на сохранение и восполнение рыбных запасов. За счет принятия документа планируется также обеспечить решение вопросов традиционного рыболовства.

Парламентарии ЯНАО на последнем в 2016 г. заседании одобрили в первом чтении законопроект «Об аквакультуре (рыбоводстве), рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов…». Но прежде чем окончательно принять закон, решено было провести выездные обсуждения его основных положений. Одно из таких заседаний состоялось в поселке Аксарка.

Регион теряет ценную рыбу

«Необходимость принятия закона обусловлена самими реалиями жизни: снижением объемов добычи сиговых рыб (на 46% за последние 10 лет) и сокращением квот на них, запретом вылова ценных нельмы и муксуна, – отметил заместитель директора департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Вячеслав Жедулев. – Представители науки неоднократно ставили вопрос о внесении обского муксуна в Красную книгу РФ. Квоты, выделяемые на вылов сиговых, сокращаются с каждым годом».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства округа, в регионе удалось сохранить численность пеляди и сига-пыжьяна. Эти короткоцикловые виды рыб хорошо «отзываются» на комплексные меры по их защите, чем сильно отличаются от длинноцикловых нельмы, муксуна и чира. Время их взросления и воспроизводства велико, на восстановление нужны долгие годы.

«В 2016 году окружная служба охраны биоресурсов провела на водных объектах Ямала 88 рейдовых мероприятий, в ходе которых у браконьеров было изъято 39 особей сибирского осетра, 49 – стерляди, 241 муксун, 8 особей нельмы, 938 – ряпушки, 76 штук щекура, 477 штук пыжьяна и 60 особей сырка. 17 сибирских осетров удалось выпустить обратно в водоемы», - рассказал директор ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО» Вадим Куманев.

Ставка – на заводы

Участники встречи сошлись во мнении, что одними только охранными мероприятиями не обойтись – необходимы комплексные меры по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Собский рыбоводный завод в прошлом году в тестовом режиме выпустил в протоку Шомо-Посл более 2,7 млн штук молоди сиговых – пеляди и муксуна весом от 0,5 до 2 г. «Технологии, использованные при строительстве завода, в полной мере доказали свою эффективность, – отметил генеральный директор предприятия Данил Эльтеков, – а в 2017 году завод планирует приобрести в Санкт-Петербурге икру муксуна – 5 млн штук, чира – 4 млн штук и 20 млн пеляди».

Ожидается, что в перспективе Собский завод сможет проводить зарыбление водоемов западной части округа (Обской губы, реки Оби и ее притоков). Чтобы охватить восточную часть ЯНАО, необходимо строительство еще одного завода в Тазовском или Красноселькупе – так можно было бы закрыть потребности Тазовской губы, рек Таз и Пур с притоками, считают в правительстве региона.

Новые озера для рыбоводов

Еще одно перспективное направление развития аквакультуры в регионе – озерное рыбоводство. По данным окружного департамента по науке и инновациям, за последние годы проводились обширные исследования магистрали Оби, акватории Обской губы, озера Большое Щучье, реки Надым, междуречья Надым – Пур – Тазовского. Комплексный отчет о полученных результатах будет представлен в первом квартале года, но уже сейчас есть любопытная информация. В Приуральском районе обнаружено как минимум три озера, пригодных для рыбоводства. Требования к таким водоемам строгие – они должны быть незаморными и иметь глубину от пяти метров. По предварительной оценке, в каждом таком озере можно будет выращивать три тонны пеляди и четыре тонны сига-пыжьяна ежегодно.

Особое внимание будет уделяться и состоянию экосистемы. «Прорабатывается вопрос строительства в районе города Надыма высокотехнологичной лаборатории по изучению окружающей среды, проект будет реализован при поддержке компаний ТЭКа», – рассказал директор департамента по науке и инновациям Алексей Титовский.

О нуждах КМНС не забыли

Готовящийся региональный закон направлен не только на сохранение и восполнение рыбных запасов региона, но и на поддержание традиционного образа жизни коренных ямальцев. Документ, в частности, гарантирует лицам из числа КМНС право осуществлять традиционное рыболовство свободно и бесплатно на всех водных объектах рыбохозяйственного значения.

Обсуждение законопроекта продолжится. Следующий круглый стол планируется провести в поселке Мужи в начале февраля.

Fishnews