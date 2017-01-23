23 января 2017 года

На Дальнем Востоке к торгам подготовлено полсотни участков

В первом квартале 2017 г. через аукционы планируется распределить 54 рыбоводных участка на Дальнем Востоке. Более половины акваторий предназначено для использования под марикультуру.

По плану-графику аукционов на право пользования РВУ в первом квартале 2017 г. в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне планируется предоставить 54 участка общей площадью 5223,53 га, сообщили Fishnews в пресс-центре Минвостокразвития. Три из них площадью 31,88 га расположены на территории Сахалинской области, 18 (суммарно занимают 389,45 га) – в Хабаровском крае и 33 (4802,2 га) – в Приморском крае.

Планы-графики проведения аукционов опубликованы на сайтах Минвостокразвития, Росрыболовства и его территориальных управлений на Дальнем Востоке. Торги по участкам на Сахалине пройдут в конце января, в Хабаровском крае – в несколько этапов в январе-феврале. Аукционы в Приморье, где разыгрывается наибольшее количество морских акваторий, планируется провести в феврале.

В Минвостокразвития отметили, что в соответствии с поручением, которое дал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, процесс предоставления бизнесу всех пригодных для аквакультуры акваторий необходимо завершить до 1 января 2019 г.

Fishnews

