Новости

На Дальнем Востоке к торгам подготовлено полсотни участков

В первом квартале 2017 г. через аукционы планируется распределить 54 рыбоводных участка на Дальнем Востоке. Более половины акваторий предназначено для использования под марикультуру.

По плану-графику аукционов на право пользования РВУ в первом квартале 2017 г. в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне планируется предоставить 54 участка общей площадью 5223,53 га, сообщили Fishnews в пресс-центре Минвостокразвития. Три из них площадью 31,88 га расположены на территории Сахалинской области, 18 (суммарно занимают 389,45 га) – в Хабаровском крае и 33 (4802,2 га) – в Приморском крае.

Планы-графики проведения аукционов опубликованы на сайтах Минвостокразвития, Росрыболовства и его территориальных управлений на Дальнем Востоке. Торги по участкам на Сахалине пройдут в конце января, в Хабаровском крае – в несколько этапов в январе-феврале. Аукционы в Приморье, где разыгрывается наибольшее количество морских акваторий, планируется провести в феврале.

В Минвостокразвития отметили, что в соответствии с поручением, которое дал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, процесс предоставления бизнесу всех пригодных для аквакультуры акваторий необходимо завершить до 1 января 2019 г.

Fishnews

НазадМетки: аквакультурадальний востокросрыболовствосахалин

Похожие новости

23 января 2017 года

Лов сельди на Восточном Сахалине ограничили

31 января вступит в силу приказ об ограничении до конца года добычи сельди в Восточно-Сахалинской подзоне. Запрещается промысел разноглубинными, пелагическими, донными тралами и снюрреводами.

20 января 2017 года

На селекционно-племенной центр в Карелии ищут средства

Рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в Карелии заводов, которые будут производить высококачественных мальков и корма для аквакультуры, поручил президент Владимир Путин.

Что Год экологии может принести морским обитателям?

Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский в статье для Fishnews сделал обзор основных угроз для морских экосистем и рассказал, что нужно для сохранения их продуктивности.

Спасать суда помогут оперативные штабы

При территориальных управлениях Росрыболовства создаются штабы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации с судами на море. Вводные по работе такого органа обсудили на совещании в Приморском ТУ.

Ямал готовит закон для рыбной отрасли

В Ямало-Ненецком автономном округе обсуждают региональный законопроект, направленный на сохранение и восполнение рыбных запасов. За счет принятия документа планируется также обеспечить решение вопросов традиционного рыболовства.

Рыбалку в водах Арктики ограничат заранее

Росрыболовство поддерживает применение временных мер для сдерживания нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, но считает маловероятным промышленный лов рыбы в этом районе в ближайшем будущем.

Лента новостей

23 января 2017 года

Для охраны труда рыбаков и переработчиков – новые правила

Минтруд утвердил правил по охране труда при добыче и переработке водных биоресурсов. Выполнять требования документа обязательно для работодателя.

Лов сельди на Восточном Сахалине ограничили

31 января вступит в силу приказ об ограничении до конца года добычи сельди в Восточно-Сахалинской подзоне. Запрещается промысел разноглубинными, пелагическими, донными тралами и снюрреводами.

20 января 2017 года

На селекционно-племенной центр в Карелии ищут средства

Рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в Карелии заводов, которые будут производить высококачественных мальков и корма для аквакультуры, поручил президент Владимир Путин.

Что Год экологии может принести морским обитателям?

Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский в статье для Fishnews сделал обзор основных угроз для морских экосистем и рассказал, что нужно для сохранения их продуктивности.

Из контрабанды черной икры секрета не получилось

На Урале перехватили 11 кг осетровой икры, которую нелегально пытались ввезти в страну из Китая. Задержанный правонарушитель не стал скрывать, что это была пробная партия деликатеса для организации канала незаконной поставки.

Браконьеров может постигнуть судьба наркоторговцев

Правительство Филиппин анонсировало кампанию против нелегального рыболовства, которая может стать не менее жесткой, чем борьба президента страны Родриго Дутерте с наркобизнесом.

Спасать суда помогут оперативные штабы

При территориальных управлениях Росрыболовства создаются штабы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации с судами на море. Вводные по работе такого органа обсудили на совещании в Приморском ТУ.

РРПК оценила результаты модернизации флота

По итогам 2016 г. флот «Русской рыбопромышленной компании» выловил свыше 280 тыс. тонн рыбы. Более 95% этого объема приходится на минтай и тихоокеанскую сельдь.

Ямал готовит закон для рыбной отрасли

В Ямало-Ненецком автономном округе обсуждают региональный законопроект, направленный на сохранение и восполнение рыбных запасов. За счет принятия документа планируется также обеспечить решение вопросов традиционного рыболовства.

Рыбалку в водах Арктики ограничат заранее

Росрыболовство поддерживает применение временных мер для сдерживания нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, но считает маловероятным промышленный лов рыбы в этом районе в ближайшем будущем.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр ФОМИН

Президент ВАРПЭ

Александр ФОМИН

Чего добился регулятор?

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

Первый президент Ассоциации добытчиков минтая – председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь ЕВТУШОК

Председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот»

Игорь ЕВТУШОК

Чтобы голос был услышан, он должен быть не один

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Сергей СЕНЬКО

Вопросов пока больше, чем ответов

Президент регионального фонда «Родные острова» Александр КАН

Президент регионального фонда «Родные острова»

Александр КАН

Рыбаки решают социальные вопросы

Все интервью

Личное мнение

Старший советник программы по устойчивому рыболовству WWF, почетный эколог России, кандидат биологических наук Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Что Год экологии может принести морским обитателям?

Управляющий делами Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Вячеслав БЫЧКОВ

Управляющий делами ВАРПЭ

Вячеслав БЫЧКОВ

Замалчивать барьеры для бизнеса не получится

Все материалы

Крупным планом

Медвежья рыбалка на Камчатке

Год, богатый на дискуссии

Антарктический клыкач. Фото с сайта hntr.ru

За клыкачом: тяжелая рыбалка на краю земли

Все материалы

События

Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

Консервы «Островного» пошли на Большую землю

Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.