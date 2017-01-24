24 января 2017 года

Взятка обернулась для госслужащих крупными штрафами

В Астрахани суд признал двух сотрудников Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства виновными в получении взятки. Им назначено наказание в виде штрафов в 1,2 млн и 1 млн рублей, а также лишения права занимать должности на госслужбе на три года.

Уголовное дело было возбуждено в отношении помощника руководителя Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства Марата Темергалиева и старшего государственного инспектора отдела ТУ Романа Коноплева, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Астраханской области. Первый из них обвинялся в организации, а второй в непосредственном получении взятки от индивидуального предпринимателя в размере 80 тыс. рублей.

По данным суда, эти деньги должны были обеспечить бизнесмену возможность беспрепятственного вылова водных биоресурсов и «страховку» от привлечения к административной ответственности за возможные нарушения законодательства в сфере рыболовства.

Решением суда Марату Темергалиеву назначено наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн рублей, Роману Коноплеву – 1 млн рублей. Оба на три года лишены права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти.

Fishnews