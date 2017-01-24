24 января 2017 года

Более 15 тонн браконьерской рыбы изъято в Якутии

Правоохранительные органы Республики Саха (Якутия) изъяли свыше 15 тонн рыбы после осмотра трех большегрузных КамАЗов. Большая часть продукции перевозилась без документов.

Машины были остановлены на автозимнике Оленек — Жилинда в ходе совместного рейда правоохранительных и надзорных органов Оленекского района. Всего изъято 15,372 тонны замороженной рыбы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия), вес незаконно добытого осетра составил 372 кг, вес нельмы - 808 кг из разрешенных по квоте 271 кг.

Организатором перевозки оказался индивидуальный предприниматель, уроженец Ивановской области. Установлено, что изъятая рыба была выловлена в реке Усть-Оленек Булунского района Якутии. Проводится процессуальная проверка.

Fishnews