24 января 2017 года

Корея сообщает об успешном эксперименте с минтаем

Научно-исследовательский институт рыболовства и моря Республики Корея подтвердил, что в октябрьских уловах минтая попались особи, выпущенные учеными в предыдущем году. Объемы зарыбления планируется увеличить.

В НИИ рыболовства и моря РК с 2014 г. осуществляется «Проект по спасению минтая». Его основная цель – восстановление популяции минтая у берегов Корейского полуострова, сообщает корреспондент Fishnews.

На инкубацию была заложена икра, взятая из природной среды. К декабрю 2015 г. молодь дорастили до примерно 20 см, затем выпустили около 15 тыс. особей минтая в море неподалеку от уезда Косон – самого северного на восточном побережье республики.

Год спустя сотрудники института изучили 67 экземпляров минтая, пойманных в октябре 2016 г. недалеко от города Сокчхо (он расположен немного южнее Косон). Анализ ДНК показал, что две рыбы – из того самого выпущенного ранее минтая, пишут корейские СМИ.

Сообщается, что в 2017 г. акваферма по разведению минтаевой молоди будет расширена, чтобы значительно увеличить объемы зарыбления. Также ученые собираются провести исследования среды обитания для увеличения выживаемости рыбы.

Институт продолжит изучение минтая, пойманного в акватории Японского моря. Специалисты будут отслеживать, насколько успешно выпущенный минтай адаптируется в дикой природе.

Fishnews