Корея сообщает об успешном эксперименте с минтаем

24 января 2017 года
Суммарный вылов рыбаков Камчатского края на минтаевой путине в Охотском море превышает уровень прошлого года. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, добыто 33 267 тонн минтая, квота освоена на 10,5%.
20 января 2017 года
На Урале перехватили 11 кг осетровой икры, которую нелегально пытались ввезти в страну из Китая. Задержанный правонарушитель не стал скрывать, что это была пробная партия деликатеса для организации канала незаконной поставки.
По итогам 2016 г. флот «Русской рыбопромышленной компании» выловил свыше 280 тыс. тонн рыбы. Более 95% этого объема приходится на минтай и тихоокеанскую сельдь.
В Ямало-Ненецком автономном округе обсуждают региональный законопроект, направленный на сохранение и восполнение рыбных запасов. За счет принятия документа планируется также обеспечить решение вопросов традиционного рыболовства.
Росрыболовство поддерживает применение временных мер для сдерживания нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, но считает маловероятным промышленный лов рыбы в этом районе в ближайшем будущем.
19 января 2017 года
Начальник отдела управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) отказался от взятки в 100 тыс. рублей. За эти деньги ему предлагали скрыть факт обнаружения примерно 170 кг нелегальной икры, сообщили в ведомстве.
24 января 2017 года
Суммарный вылов рыбаков Камчатского края на минтаевой путине в Охотском море превышает уровень прошлого года. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, добыто 33 267 тонн минтая, квота освоена на 10,5%.
Начался прием заявок на участие в традиционном рыбацком соревновании «Сахалинский лед», которое пройдет 24 февраля на реке Найба. Состязаться в зимней рыбалке будут не только местные жители, но и гости из множества регионов России.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын обсудили меры по восстановлению и сохранению популяции байкальского омуля. Речь, в частности, шла о наращивании объемов выпуска молоди.
Правительство разрешило предоставлять бюджетные кредиты на поставки ряда товаров в регионы на Крайнем Севере. В список внесены, кроме прочего, рыбные консервы.
По итогам работы за прошлый год предприятия Крымского полуострова добыли 59 790 тонн водных биоресурсов, что выше уровня 2015-го на 13%. Многолетнее лидерство по объемам вылова продолжают удерживать севастопольские рыбаки – 66% от общего показателя.
Правоохранительные органы Республики Саха (Якутия) изъяли свыше 15 тонн рыбы после осмотра трех большегрузных КамАЗов. Большая часть продукции перевозилась без документов.
В состав Комиссии Правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесли изменения – в связи с переменами в Госдуме, Совете Федерации и Минвостокразвития.
Главы аграрных ведомств России и Бразилии договорились об ускорении процедуры регистрации рыбоперерабатывающих предприятий РФ, заинтересованных в поставках продукции на бразильский рынок.
В Астрахани суд признал двух сотрудников Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства виновными в получении взятки. Им назначено наказание в виде штрафов в 1,2 млн и 1 млн рублей, а также лишения права занимать должности на госслужбе на три года.
23 января 2017 года
Почти все выпускники рыбохозяйственных учебных заведений после получения диплома призываются в армию, а потом просто «выпадают» из профессии, отмечает помощник генерального директора Преображенской базы тралового флота по кадрам Игорь Слободян.