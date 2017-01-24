24 января 2017 года

Для Камчатки экспедиция в Охотоморье складывается удачно

Суммарный вылов рыбаков Камчатского края на минтаевой путине в Охотском море превышает уровень прошлого года. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, добыто 33 267 тонн минтая, квота освоена на 10,5%.

За прошедшую неделю, с 16 по 22 января, в трех промысловых районах Охотского моря квоты тринадцати пользователей Камчатского края осваивало 31 судно. В рамках промышленного, в том числе прибрежного рыболовства, предприятиями региона добыто 33 267 тонн, что на 5 437 тонн больше, чем за отчетный период 2016 г. Освоение составляет 10,5% от квоты в 317 820 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Федерального агентства по рыболовству.

Доля вылова пользователями Камчатского края от суммарного вылова по экспедиции составляет 29,5%.

В Петропавловско-Командорской подзоне с начала 2017 г. на промысле минтая работало 26 судов, в том числе 22 - в режиме прибрежного рыболовства. Всего добыто 3 145 тонн, включая 1 886 тонн от «прибрежки». Относительно показателей 2016 г. отмечается снижение объемов добычи на 1500 тонн.

В Северо-Курильской зоне работало 17 судов, 10 из которых осуществляли прибрежное рыболовство. Вылов составляет 3 650 тонн, что на 1 100 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда в районе осваивало минтай аналогичное количество судов).

Fishnews