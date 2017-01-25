25 января 2017 года

Устрицы наловили вдвое больше рекомендованного

Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства предупредило пользователей о двукратном превышении рекомендованных объемов добычи устрицы в подзоне Приморье южнее 47°20` с.ш.

По состоянию на 15 января вылов устрицы в подзоне Приморье южнее 47°20` с.ш. составил 3100 тонн. Как сообщили Fishnews в Сахалино-Курильском теруправлении Росрыболовства, это вдвое больше рекомендованного объема добычи устрицы в этом районе на 2017 г. (1550 тонн).

В теруправлении подчеркнули, что при добыче «неодуемых» объектов промысла действие договора пользования ВБР прекращается, если освоен рекомендуемый объем ресурса для промышленного и/или прибрежного рыболовства в районе, обозначенном в договоре.

Fishnews