25 января 2017 года

Налоговые должники не смогут рыбачить на реках и озерах Приморья

Для получения квот вылова в пресноводных объектах Приморского края заявителям придется отчитываться о полном отсутствии задолженностей по налогам и сборам. Соответствующие поправки собирается принять региональная администрация.

Проект изменений в порядок распределения квот промышленного вылова во внутренних пресноводных объектах Приморского края (постановление администрации от 2 июля 2014 г. № 248) рассмотрел Общественный экспертный совет по рыбному хозяйству региона. Как сообщает корреспондент Fishnews, одна из поправок касается основания для отказа в закреплении доли – неуплаты заявителем налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды. Сейчас допускается задолженность до 25% балансовой стоимости активов заявителя по данным за последний отчетный период. В новой формулировке данного положения предлагается прописать требование об отсутствии у заявителя любой задолженности.

«Мы предлагаем исключить эти 25%, потому что по пресноводным водоемам примерно половина пользователей – индивидуальные предприниматели, и налоговый орган не обладает возможностью определить балансовую стоимость их активов: такой баланс ИП не ведут, - рассказал заместитель директора краевого департамента рыбного хозяйства Валерий Корко. - Поправки, конечно, ужесточат критерии, но, с другой стороны, заявители будут чисты перед налоговой, у них не будет никаких задолженностей».

Он отметил, что в практике было всего два случая, когда заявители имели задолженность по налогам. «При допуске заявителя, не установив этот 25% барьер, мы нарушаем требования постановления администрации. А если не допустили, то уже пользователь может обратиться с жалобой: «Меня не проверили!». И ситуация получается патовая», - констатировал Валерий Корко.

Он добавил, что у бизнесменов, которые ведут промысел в пресноводных объектах края, больших задолженностей быть не должно – «это не морская рыбалка, где берутся кредиты».

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков также обратил внимание, что налоговая служба не может выдавать документы об отсутствии задолженности в пределах 25%. «Просто отсутствие такой справки – формальный повод отказать заявителю. Если это требование убрать, тогда формальный повод исчезает. Так что, с одной стороны, поправка упрощает получение квот, а с другой – заставляет платить налоги», – подчеркнул представитель АРПП.

Члены совета единогласно одобрили предлагаемые поправки.

Fishnews