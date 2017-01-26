26 января 2017 года

Рваным сетям не место за бортом!

С рыбацких судов стали чаще выбрасывать синтетические сети и тросы, намотавшиеся на винт, сообщает Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства. Судовладельцев призывают не допускать попадания такого мусора в море.

Отправление негодных орудий лова за борт является грубым нарушением пункта 2 приложения V Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78), рассказали Fishnews в теруправлении. Этот договор, в частности, полностью запрещает сброс в море мусора из пластика.

В Северо-Восточном теруправлении Росрыболовства напомнили судовладельцам о необходимости принимать меры по недопущению сброса с рыбопромысловых судов подобного мусора.

Fishnews