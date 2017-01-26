Западная Сибирь предлагает участки с карасем

26 января 2017 года
Внебюджетные инвестиции в рыбное хозяйство Камчатского края за прошлый год превысили 1 млрд рублей. Для дальнейшего развития в регионе решили формализовать рыбный кластер.
25 января в Москве прошло внеочередное общее собрание членов ВАРПЭ, на котором рассматривался вопрос об избрании нового президента ассоциации. В работе собрания приняло участие 65 из 69 членов отраслевого объединения.
Генеральный секретарь Иранского рыболовного союза Али Акбар Ходэи завил о росте производства креветки в стране и планах увеличить экспорт морепродуктов в Россию в следующем году.
25 января 2017 года
В Южно-Сахалинске прошел пресс-завтрак, на котором общественности представили результаты благотворительной деятельности областных компаний рыбной отрасли – учредителей фонда «Родные острова». На реализацию различных проектов в 2016 г. было направлено более 60 млн рублей.
Минсельхоз готовит законопроект о переходном периоде для товаров, на которые ветеринарно-сопроводительные документы до внесения изменений в закон о ветеринарии не оформлялись.
Опубликовано постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о распределении квот для организации традиционного рыболовства на 2017 г. Лимиты получили граждане и общины.
26 января 2017 года
Быстрое образование льда и дальнейшее понижение температуры в районе промысла могут серьезно осложнить работу судов на минтае и сельди. Росрыболовство ускорит отправку в Охотское море дополнительного спасательного судна «Суворовец».
Депутаты предложили Генпрокуратуре, ФСБ и МВД обеспечить ежегодное проведение комплекса мероприятий, направленных на пресечение незаконного промысла водных биоресурсов на Дальнем Востоке. Для реализации могут быть подготовлены законодательные изменения.
Общественный экспертный совет Приморья по рыбному хозяйству выявил несколько ключевых проблем, которые нужно решить для организации и развития современных рынков рыбопродукции в регионе.
Терминалы «Гонец» на рыбопромысловый флот сейчас можно установить только в российских портах. Об этом судовладельцев проинформировал ЦСМС.
Внебюджетные инвестиции в рыбное хозяйство Камчатского края за прошлый год превысили 1 млрд рублей. Для дальнейшего развития в регионе решили формализовать рыбный кластер.
25 января в Москве прошло внеочередное общее собрание членов ВАРПЭ, на котором рассматривался вопрос об избрании нового президента ассоциации. В работе собрания приняло участие 65 из 69 членов отраслевого объединения.
Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» пройдет в Москве с 6 по 10 февраля. Площадка позволяет обмениваться опытом ведущим предприятиям из многих стран, подчеркнул глава Минсельхоза Александр Ткачев.
С рыбацких судов стали чаще выбрасывать синтетические сети и тросы, намотавшиеся на винт, сообщает Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства. Судовладельцев призывают не допускать попадания такого мусора в море.
Генеральный секретарь Иранского рыболовного союза Али Акбар Ходэи завил о росте производства креветки в стране и планах увеличить экспорт морепродуктов в Россию в следующем году.
25 января 2017 года
Для получения квот вылова в пресноводных объектах Приморского края заявителям придется отчитываться о полном отсутствии задолженностей по налогам и сборам. Соответствующие поправки собирается принять региональная администрация.