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Западная Сибирь предлагает участки с карасем

В Новосибирской области на конкурс выставили 23 новых участка для промышленного рыболовства. Отмечается, что в этих реках и озерах обитают преимущественно карась и рачок гаммарус.

В рыбохозяйственный оборот планируется ввести РПУ в Барабинском, Болотнинском, Венгеровском, Здвинском, Карасукском, Куйбышевском, Купинском, Сузунском и Чановском районах, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Открытый конкурс на право заключения договоров о предоставлении РПУ проводит департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Fishnews

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