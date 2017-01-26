26 января 2017 года

Западная Сибирь предлагает участки с карасем

В Новосибирской области на конкурс выставили 23 новых участка для промышленного рыболовства. Отмечается, что в этих реках и озерах обитают преимущественно карась и рачок гаммарус.

В рыбохозяйственный оборот планируется ввести РПУ в Барабинском, Болотнинском, Венгеровском, Здвинском, Карасукском, Куйбышевском, Купинском, Сузунском и Чановском районах, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Открытый конкурс на право заключения договоров о предоставлении РПУ проводит департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Fishnews