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Азиатские рынки хорошо принимают рыбу из России

За прошедший год в дальневосточных таможнях задекларировано на экспорт 1,284 млн тонн рыбы и морепродуктов на 2,336 млрд долларов. По сравнению с 2015 г. поставки в натуральном выражении увеличились на 6,5%, в денежном – на 5,2%.

Сумма же таможенных платежей (1,4785 млрд рублей) снизилась на 53% к уровню предыдущего года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, уменьшение сумм платежей – следствие снижения, а затем и обнуления ставок экспортной пошлины на отдельные виды отечественных рыбных товаров, в частности мороженую рыбу.

Эта продукция в 2016 г. составила почти 90% всего объема вывезенных водных биоресурсов: 61% – минтай, 7% – сельдь, 11% – лососевые, 3% – печень, икра, молоки. В сравнении с предыдущим годом физический экспорт мороженой рыбы вырос на 4,8%.

На ракообразных пришлось 3,9% отправленных за границу ВБР, включая 3,1% крабов. Объем экспорта ракообразных увеличился на 15,5% к уровню 2015 г.

Годовой экспорт филе и прочего мяса рыбы составил 3,6% от общего объема (+37%).

Водные биологические ресурсы вывозились в основном в Китай (64% от всего объема продукции, или 817,3 тыс. тонн), Республику Корея (31%, или 398,3 тыс. тонн), Японию (4,4%, или 56,4 тыс. тонн).

Экспорт дорогостоящих товаров (крабов, икры, морского ежа, вареного и сушеного трепанга) осуществлялся преимущественно в Южную Корею (63,2 тыс. тонн), Японию (13,2 тыс. тонн) и КНР (2,9 тыс. тонн). Кроме того, в 2016 г. было вывезено 364,6 тонны готовой или консервированной продукции (-0,3%).

«Это, наверное, показатель качества нашей продукции, раз ее покупают Корея, Япония и Китай», - отметил на пресс-конференции 27 января начальник таможенного управления Юрий Ладыгин.

Также с Дальнего Востока за рубеж отправилось 63,8 тыс. тонн товаров кода 030510 ТН ВЭД (рыбные мука и пищевые гранулы). По сравнению с 2015 г. объем их экспорта увеличился на 4%.

За прошлый год таможни Дальневосточного региона по фактам незаконного перемещения водных биоресурсов возбудили 39 уголовных дел (в 2015 г. – 5) и 284 дела об административных правонарушениях (в 2015 г. – 161).

Fishnews

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