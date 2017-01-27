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Рыбоперерабатывающий завод в поселке Чныррах

ТОР снимет барьеры для рыбопереработки

Создание территории опережающего развития в Николаевском районе Хабаровского края должно помочь снять инфраструктурные ограничения, с которым столкнулись компании, желающие вкладываться в береговые рыбозаводы.

В рамках ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае планируется реализовать потенциал рыбопереработки и судоремонта. Напомним, что в январе был представлен проект постановления о создании новой территории опережающего развития - в нескольких муниципальных образованиях Николаевского района: городских поселениях «Город Николаевск-на-Амуре», «Поселок Многовершинный», Иннокентьевском, Оремифском, Красносельском, Члянском сельских поселениях.

Предполагается, что территория опережающего развития будет включать семь площадок, на которых и запланирована реализация проектов якорных инвесторов. Это «река Лонгари», «мыс Перовского», «село Оремиф», «поселок Чныррах», «город Николаевск-на-Амуре», «мыс Кошка» и «село Иннокентьевка».

Инвесторы готовы вкладываться в береговую переработку водных биоресурсов, развивая при этом район, рассказал вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей Решетов. Речь идет и о производстве продукции глубокой переработки, в том числе консервов; о переработке рыбных отходов. «Это создание современных предприятий, с полным циклом переработки», - отметил собеседник Fishnews.

В рыбопереработку Николаевского района инвестиции шли и ранее, но на определенных этапах бизнес столкнулся с инфраструктурными ограничениями — с нехваткой электроэнергии. Работа на собственных дизельных станциях приводит к удорожанию конечного продукта, обратил внимание Алексей Решетов. Создание энергетической инфраструктуры и должно стать поддержкой, которую окажет в рамках ТОР государство.

В декабре Минвостокразвития сообщило, что решение о новой территории опережающего развития поддержано Правительственной подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

«20 декабря была подкомиссия, на которой решение о создании ТОР «Николаевск» было одобрено заместителем председателя правительства — полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, для целей развития территорий Николаевского района. Сейчас предложен проект постановления, когда оно будет принято, дальше будем работать, хотя в принципе работа не останавливается и сейчас», - рассказал вице-президент ассоциации.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечено, что в настоящее время с якорными инвесторами подписаны предварительные соглашения: определены виды планируемой экономической деятельности, объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест.

Fishnews

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