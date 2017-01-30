КМНС смогут реже отчитываться об уловах

30 января 2017 года
В тестирование электронно-промыслового журнала активно включилось ООО «Интеррыбфлот». Разработчикам удалось значительно улучшить программу, однако проблемы еще есть, отмечает специалист компании Сергей Суханов.
Среди значимых результатов прошлого года вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш назвала исключение требования о согласовании формирования рыбоводных участков площадью более 300 га, изменения методики определения объема объектов аквакультуры, интерактивную карту РВУ.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев провел встречу с руководителем ВАРПЭ Германом Зверевым. Министр отметил успехи рыбаков и выразил заинтересованность в эффективном взаимодействии с ассоциацией.
27 января 2017 года
Федеральное агентство по рыболовству завершает работу по подготовке унифицированного справочника (классификатора) орудий добычи. С его помощью планируется усовершенствовать государственных мониторинг водных биоресурсов.
В 2017 г. на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры государство планирует направить 372,5 млн рублей. Вдвое увеличат субсидирование работ по мелиорации земель сельхозназначения – на эти цели будет выделено 4,4 млрд рублей.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел рабочую встречу с президентом ВАРПЭ Германом Зверевым. Темой обсуждения стали ключевые проблемы рыбной отрасли и направления совместной работы регулятора и ассоциации.
30 января 2017 года
В тестирование электронно-промыслового журнала активно включилось ООО «Интеррыбфлот». Разработчикам удалось значительно улучшить программу, однако проблемы еще есть, отмечает специалист компании Сергей Суханов.
Среди значимых результатов прошлого года вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш назвала исключение требования о согласовании формирования рыбоводных участков площадью более 300 га, изменения методики определения объема объектов аквакультуры, интерактивную карту РВУ.
ВАРПЭ обратилась к председателю коллегии ЕЭК Тиграну Саркисяну и первому вице-премьеру российского правительства Игорю Шувалову с просьбой ускорить публикацию официального текста техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Государственная Дума отклонила в первом чтении проект закона об охране Ладожского и Онежского озер. Документ недостаточно проработан, отметил Комитет ГД по экологии и охране окружающей среды.
По данным на 30 января, вылов наваги в Восточно-Сахалинской подзоне составил 4422 тонны. В нынешнем году рыбакам пришлось работать в непростой ледовой обстановке, отмечают в областной ассоциации.
Продолжается процесс объединения в единую структуру государственных рыборазводных заводов. В январе произошла реорганизация ФГБУ «Байкалрыбвод» в Байкальский филиал Главрыбвода.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев провел встречу с руководителем ВАРПЭ Германом Зверевым. Министр отметил успехи рыбаков и выразил заинтересованность в эффективном взаимодействии с ассоциацией.
Правительство РФ утвердило обновленный перечень продукции, производство и переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители. Документ учитывает переход на Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014.
В Мурманской области реализуется проект по ликвидации несанкционированных свалок судов в Кольском заливе. Со дна предстоит поднять более 100 брошенных кораблей и других металлических конструкций.
27 января 2017 года
Соединенные Штаты, Исландия, Норвегия, Новая Зеландия и Российская Федерация оказались государствами «с самыми здоровыми системами управления рыбным хозяйством». Соответствующее исследование опубликовала Национальная академия наук США.