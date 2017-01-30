30 января 2017 года

КМНС смогут реже отчитываться об уловах

В правила рыболовства для Байкальского бассейна внесли изменения: представители коренных малочисленных народов, если они рыбачат не на рыбопромысловом участке и без использования судов, смогут теперь реже представлять данные о вылове.

Приказ Минсельхоза от 20 декабря 2016 г. № 574 о внесении изменений в правила рыболовства для Байкальского бассейна вступит в силу 7 февраля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки распространяются на традиционное рыболовство. Сейчас предусматривается, что лица из числа КМНС и их общины, ведущие лов без использования рыбопромысловых судов и не на рыбопромысловых участках, должны представлять в теруправления Росрыболовства сведения о добыче ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. По новым правилам, подача отчетности будет осуществляться ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

Fishnews