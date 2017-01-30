30 января 2017 года

Рыбаки просят опубликовать техрегламент

ВАРПЭ обратилась к председателю коллегии ЕЭК Тиграну Саркисяну и первому вице-премьеру российского правительства Игорю Шувалову с просьбой ускорить публикацию официального текста техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) направила обращение первому заместителю председателя правительства РФ, члену совета ЕЭК Игорю Шувалову и председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну в связи с задержкой официальной публикации текста технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

В письме отмечается, что Совет ЕЭК принял технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 18 октября 2016 г. Однако до настоящего времени текст документа не опубликован в официальных источниках.

«Рыбохозяйственные предприятия ЕАЭС, которые ежегодно производят свыше 4 млн тонн рыбной продукции, не имеют возможности познакомиться с новыми требованиями, предъявляемыми к процессам производства, хранения, транспортировки и реализации рыбной продукции», – рассказал Fishnews президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Рыбный техрегламент должен заработать уже с середины октября текущего года, поэтому у бизнеса осталось не так много времени для подготовки к новым условиям.

Причина задержки, по словам Германа Зверева, кроется в принятом в ЕАЭС порядке, в соответствии с которым любое решение совета Евразийского экономического союза направляется для подписания всем пяти сторонам-участницам соглашения. На сегодняшний день Россия и Беларусь – государства, на долю которых приходится 95% производства рыбопродукции в рамках ЕАЭС, – подписали техрегламент. Сейчас утверждённый документ находится в правительствах Киргизии и Армении.

«К сожалению, это системная проблема, которая складывается в ЕЭК, когда утвержденный советом документ должен подписываться сторонами, и между принятием документа на заседании совета и его официальной публикацией проходит очень длительный срок, – прокомментировал ситуацию Герман Зверев. – Поэтому в повестку дня ближайшего заседания совета ЕЭК внесен проект решения, который устанавливает жесткую процедуру: документ, одобренный советом, должен быть подписан сторонами в день принятия этого решения. Одним из оснований для принятия такого процедурного решения, насколько я понимаю, является в том числе ситуация с рыбным техрегламентом».

Fishnews