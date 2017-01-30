30 января 2017 года

«Интеррыбфлот» оценивает ЭПЖ

В тестирование электронно-промыслового журнала активно включилось ООО «Интеррыбфлот». Разработчикам удалось значительно улучшить программу, однако проблемы еще есть, отмечает специалист компании Сергей Суханов.

«Интеррыбфлот» принимает участие в тестировании ПТК «Электронный промысловый журнал» с конца августа прошлого года. Сейчас ЭПЖ используют три судна компании: тральщики «Антур» и «Русский витязь» и ярусолов «Афалина».

«Разработчики электронного промыслового журнала создали портал по учету ошибок программы с помощью веб-приложения Redmine. Туда можно направлять все пожелания, доработки, замечания, вопросы, – рассказал Fishnews специалист отдела организации промысла «Интеррыбфлота» Сергей Суханов. - Я там зарегистрирован и могу в любое время оставить на этом портале пожелание, указать на недочет в работе ЭПЖ. Параллельно я все это проговариваю по телефону».

По его словам, замечания не уходят «в никуда», на них оперативно реагируют, распределяют задачи, назначают исполнителей. Уведомления об этапах решения проблем направляются на электронную почту. «Кроме того, мне приходят отчеты по всем задачам, по которым я поставил себя в качестве наблюдателя, - добавил Сергей Суханов. – Ведь кое-что, с чем я лично еще не сталкивался, тем не менее интересно на будущее».

Представитель компании высоко оценил отлаженную работу портала, но констатировал, что недочетов в программно-техническом комплексе пока еще много. Только от «Интеррыбфлота» уже поступило около 20 замечаний. По словам Сергея Суханова, многие из выявленных проблем исправлены, с каждой новой версией ЭПЖ становится все лучше.

«Все это стараются приводить в порядок. Но медленно. Я смотрю на портале: увеличение количества задач, недочетов, ошибок в единицу времени больше, чем их решений, - заметил собеседник Fishnews. - Программу тестируют уже семь-восемь месяцев, разработчикам пора уже хотя бы сравнять количество поступающих и решенных задач».

Специалист отметил, что среди выявленных ошибок имеются весьма острые. В пример он привел выписку электронных разрешений на промысел и внесение в них изменений. Территориальное управление Росрыболовства выписывает промбилет, затем вносит его в единую базу ОСМ. Оттуда все изменения должны попасть в единую базу электронного промыслового журнала, которая находится в Центре системы мониторинга рыболовства и связи. А дальше с этого сервера разрешение пересылается на судно, в программу ЭПЖ. Только после этого судно сможет показывать промысловые операции по своему разрешению.

«Если до серверной части электронного промыслового журнала процесс еще более-менее автоматизирован, то на судно разрешение попадает так: сотрудник на берегу создает файл с разрешением и включенными в него объектами промысла. После этого он отправляет файл на судовой e-mail. На судне этот файл получают и затем закачивают его в электронно-промысловый журнал. Только после этого разрешение отобразится в ЭПЖ», - рассказал собеседник Fishnews.

По его словам, с этими файлами происходят постоянные проблемы. «То теруправление создало разрешение, но забыло его внести в ОСМ, мне приходится звонить и напоминать. То промбилет внесен в ОСМ, но по причине каких-то внутренних сбоев не попал в серверную часть промыслового журнала. Мне непонятно, почему электронно-промысловый журнал на судне, который в автоматическом режиме отсылает ежедневный отчет в береговую часть и получает оттуда квитанции, не может так же автоматически закачать разрешение?» – обратил внимание представитель «Интеррыбфлота».

Он добавил, что Владивостокский филиал ЦСМС, к которому приходится часто обращаться, с пониманием относится к проблемам рыбаков и старается оперативно помочь. «Специалисты, работающие на линии поддержки во Владивостоке, всегда идут на контакт, перезванивают, если надо - чувствуется, что люди подходят к вопросу с участием. А вот с филиалом на Камчатке, к сожалению, не получается такого взаимодействия», – сообщил Сергей Суханов.

По его словам, изменения в разрешения вносятся в течение всего года и еще не было случая, чтобы не пришлось вмешиваться в процесс. «Файлы часто оказываются с ошибками, и капитан, создавая в бортовом ЭПЖ промысловую операцию, то не видит в нем электронного разрешения, хотя оно под рукой в бумажном виде, то не может выбрать объект или орудие промысла», - подчеркнул собеседник Fishnews.

Тем не менее электронные промбилеты он считает огромным преимуществом. «Сейчас нам надо получить разрешение на бумаге и потом думать, как его доставить на борт. Хорошо, если судно оказывается в порту, но чаще всего оно на промысле. По идее, судно имеет право вести лов по разрешению с момента выдачи этого документа, а по факту оно приступает к добыче только тогда, когда промбилет на борту. А его доставка может занять и две недели, и месяц», - обратил внимание представитель компании.

Fishnews