31 января 2017 года

Контролерам дадут чек-лист

Планируется, что при плановых проверках будут использоваться проверочные листы – утвержденные списки контрольных вопросов. Минэкономразвития передало в Правительство проект постановления, устанавливающего общие требования к подготовке таких перечней.

Напомним, что в прошлом году были приняты поправки в федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля». В частности, введено положение о проверочных листах.

Министерство экономического развития РФ направило в Правительство проект постановления «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)».

«Проверочные листы – новый инструмент для большинства видов контроля, предусматривающий проведение плановых проверок с использованием утвержденных списков вопросов, - рассказали Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития. - Данные списки разрабатываются и утверждаются в рамках вида контроля (надзора) и могут варьироваться в зависимости от категории риска, к которым отнесены хозяйствующие субъекты, характеристик используемых ими производственных объектов. Инспектор при проведении проверки вносит в форму проверочного листа ответы на вопросы. Ответы или их совокупность должны однозначно свидетельствовать о соблюдении (несоблюдении) обязательных требований, являющихся предметом проверки. При этом предмет проверочного мероприятия согласно требованиям законодательства будет ограничен теми контрольными вопросами, которые содержатся в проверочных листах».

Необходимость применения проверочных листов будет определена в положениях о конкретных видах контроля, отметили в пресс-службе.

«Разработка и последующее принятие проекта постановления является важным шагом на пути реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», - заявили в Минэкономразвития.

Fishnews