31 января 2017 года

ОДУ краба вышел на рекорд

Общий допустимый улов крабов в Дальневосточном и Северном бассейне на нынешний год составляет 83 600 тонн. Это самая высокая величина за всю историю отечественного крабового промысла, отметили в профильной ассоциации.

На 2016 г. ОДУ основных промысловых видов краба в Дальневосточном бассейне был установлен в размере более 66 тыс. тонн. В результате рыбаки добыли 56 527 тонн – почти 85% от разрешенного объема. Это один из самых высоких показателей освоения с 2007 г., рассказал Fishnews президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Основные объемы вылова традиционно пришлись на стригуна опилио – 19 258 тонн. Затем, со значительным отрывом, камчатский краб – 9 684 тонны. Добыча синего краба составила 6840 тонн. Стригунов красного и ангулятуса – 6 551 тонна и 5 135 тонн. Равношипого – 4210 тонн. Стригуна бэрди – 4 137 тонн.

На освоение крабов влияют как административные, так и производственные факторы, отметил руководитель ассоциации. Так, до сих пор не распределены квоты по некоторым видам краба в ряде районов. Из-за этого в прошлом году не освоено порядка 4800 тонн, обратил внимание Александр Дупляков. Причем речь идет о самых ценных объектах – камчатском, синем крабах, стригунах бэрди и опилио.

Среди производственных факторов, сказавшимся на общей картине, президент АДК назвал в первую очередь недоосвоение глубоководных крабов-стригунов. «Это обычное явление на протяжении длительного времени. В 2016 году недобрали около 4000 тонн, в основном это краб-стригун ангулятус Восточно-Сахалинской подзоны - 2940 тонн», - рассказал руководитель объединения.

В то же время, отметил он, из года в год освоение ОДУ крабов растет, в том числе и по глубоководным видам. «По тому же стригуну красному выбрано более 85%, постепенно показатель подтянется, кроме того, с 2019 года порог освоения установлен на уровне 70%. Ну и конечно же, необходимо решить вопрос с нераспределенными долями квот. Это существенно повысит процент освоения», - заявил собеседник Fishnews.

На 2017 г. общий допустимый улов крабов в Дальневосточном бассейне – 73 500 тонн. Это почти на 7 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

Fishnews