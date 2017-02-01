01 февраля 2017 года

Больше всего субсидий получит аквакультура Калужской области

Правительство распределило между субъектами Федерации 372,5 млн рублей на поддержку аквакультуры. Средства предусмотрены для шести регионов.

Распоряжением Правительства РФ от 28 января 2017 г. № 130 утверждено распределение субсидий в рамках подпрограммы «Развитие аквакультуры» государственной программы России «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Между регионами разделили 372,5 млн рублей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, субсидии предусмотрены для шести субъектов Федерации. Это около 187 млн рублей для Калужской области, 112,2 млн рублей для Мурманской области, 44,4 млн. рублей для Красноярского края, 12,6 млн рублей для Карелии, 9,5 млн для Приморья, 6,8 млн для Дагестана.

Субсидии выделяются из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств регионов на возмещение части затрат производителей на уплату процентов по кредитам.

Fishnews