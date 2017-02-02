02 февраля 2017 года

Рыбе нужны и корма и лекарства

Участники конференции «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве» обсудили тенденции и перспективы импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры.

31 января в павильоне № 75 ВДНХ в рамках выставки «MVC: Зерно – Комбикорма – Ветеринария» прошла 4-я международная конференция «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве». Выступавший в роли модератора начальник управления Ассоциации «Росрыбхоз» Григорий Шаляпин отметил практическую направленность мероприятия и его популярность среди рыбоводов-практиков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники конференции также обратили внимание на подъем интереса к теме аквакультуры в целом, в том числе к производству рыбных кормов, который появился со стороны и бизнеса и органов власти вплоть до Правительства и Госдумы. Общее мнение – у отечественного кормопроизводства есть предпосылки для развития, но процессу импортозамещения в этой области мешает системная проблема.

Специалист немецкой компании Evonik Алексей Японцев указал на огромный разрыв на этапе между научными исследованиями и реальным производством. Связь науки и бизнеса практически отсутствует. Даже когда специализированные отраслевые институты, вроде ВНИРО, отчитываются о выполнении исследований, имеющих практическую ценность, например, по усвояемости рыбных кормов, их результаты как правило не находят дальнейшего применения, обратил внимание Алексей Японцев.

По мнению экспертов, для развития российской индустрии рыбных кормов нужна господдержка сразу по нескольким направлениям. Это касается не только научных разработок, но и помощи производителям в приобретении оборудования для комбикормового производства, закупке качественного сырья и обучении технических специалистов, а также субсидий для аквафермеров на покупку отечественных кормов

Традиционно активными участниками конференции были технологические компании. Инженер-технолог норвежской фирмы Forberg Владимир Джозин говорил о преимуществах оборудования для регулировки жирности и улучшения характеристик корма путем вакуумного напыления. Российские разработчики из Aqual представили концепцию «умных» рыбных ферм и рассказали о современных средствах автоматизации для рыбоводных хозяйств, в числе которых радиоуправляемые кормушки, датчики для контроля параметров воды и облачные решения для обмена данными.

Консультант Совета по экспорту сои США Жан ван Эйс предложил рассмотреть потенциал использования соевых продуктов в производстве кормов для аквакультуры, особенно в части разведения морских хищных рыб. Так, за последние 25 лет доля рыбной муки в кормах для лососевых снизилась с 45% до 12%. По мнению докладчика, растительная продукция – соя, соевый шрот, соевое масло – доступная замена рыбной муке, хотя и ведет к усложнению рецептуры кормов.

Однако большинство участников конференции скептически отнеслись к перспективе выведения «лосося-вегетарианца», указав, прежде всего, на сложности с определением качества соевого шрота. Григорий Шаляпин согласился, что ФАО рекомендует отходить от принципа «рыба ест рыбу», но отметил, что есть и другие пути, помимо использования сои, например, переход на другие объекты аквакультуры. Для России поиск заменителей рыбной муки пока не актуален. «У нас есть специфика: мы мало выращиваем рыбы, зато очень много ловим и до сих пор много выбрасываем за борт», – добавил он.

Интерес аудитории вызвало выступление представителя «НВЦ Агроветзащита» Маргариты Гончаровой, которая подготовила обзор существующих на рынке лекарственных препаратов для аквакультуры, предназначенных для профилактической и лечебной обработки рыб. Она описала заболевания рыб, с которыми чаще всего сталкиваются в рыбоводных хозяйствах, подчеркнув важность правильного и регулярного применения ветпрепаратов.

Традиционный вопрос комплексного использования водоемов звучал особенно актуально в условиях снижения доходов рыбоводных предприятий от реализации товарной рыбы. Доцент кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО Андрей Никифоров напомнил о возможностях интеграции аквакультуры и рекреационного бизнеса. Аквакультура и туризм – перспективная связка, которая может включать в себя различные формы агротуризма, организацию гастрономических, «приключенческих» или экологических туров, виды любительской рыбалки, и стать источником дополнительного заработка для рыбоводов, особенно если речь идет о небольших крестьянско-фермерских хозяйствах.

Подводя итоги выступлений, Григорий Шаляпин отметил, что по предварительным данным, в прошлом году российские рыбоводы вырастили порядка 173 тыс. тонн товарной рыбы. Это больше, чем в прошлом году, но по большому счету аквакультура до сих пор находится на стартовой позиции. «Мы ждем всплеска и уже видим это по предприятиям, входящим в нашу ассоциацию», – заявил представитель Росрыбхоза. По его словам, в регионах ежегодно растет спрос на посадочный материал, а значит, новым хозяйствам будут нужны и корма, и лечебные препараты.

Fishnews