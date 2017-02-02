02 февраля 2017 года

Данные о КМНС могут собрать в реестр

Федеральное агентство по делам национальностей предлагает сформировать и применять реестр информации о коренных малочисленных народах. Заявлено, что это поможет гражданам в полном объеме пользоваться возможностями, которые предусмотрены для них в законодательстве.

Проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Федеральное агентство по делам национальностей предлагает сформировать и использовать федеральный реестр информации о КМНС. Исходя из законопроекта, включаться в него могут сведения не только о представителях коренных малочисленных народов, но и о лицах, которые не относятся к КМНС, однако постоянно проживают в местах традиционного проживания и традиционного хозяйствования этих народов (на них, напомним, сейчас также распространен закон о гарантиях прав КМНС).

Предусмотрено, что Правила формирования и ведения реестра утвердит правительство РФ Оно же должно определить федеральный орган исполнительной власти, который будет заниматься перечнем.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, таким ведомством может стать ФАДН. Реестр предполагается интегрировать в государственную информационную систему мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. В связи с этим создание реестра не повлечет дополнительных расходов федерального и региональных бюджетов, указано в финансово-экономическом обосновании.

«В федеральный реестр включаются граждане России, которые проживают в местах традиционного проживания, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ жизни. В случае, если хотя бы одно из условий не выполняется, гражданин не может быть включен в реестр», - говорится в пояснительной записке.

Для формирования реестра планируется использовать межведомственное взаимодействие: сопоставлять данные, получаемые от МВД о регистрации граждан в местах традиционного проживания и традиционного хозяйствования, и информацию от ФНС о налоговых отчислениях членов общин или индивидуальных предпринимателей, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью и ведущих традиционный образ жизни.

Предполагается также предусмотреть возможность включения граждан в федеральный реестр на основании личного заявления либо по решению суда; основанием для внесения в перечень информации о несовершеннолетних будут сведения из ЗАГС о рождении и постоянной регистрации по месту жительства одного из родителей на определенной территории.

«Наличие в федеральном реестре записи о гражданине позволит ему беспрепятственно и в полном объеме реализовывать предусмотренные законодательными актами РФ социальные и экономические права малочисленных народов (льготы, получение квот), - заявили сторонники поправок. - При этом заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут обязаны запрашивать информацию из федерального реестра, а не истребовать ее от граждан, как это практикуется в настоящее время и зачастую порождает ущемление прав».

Fishnews