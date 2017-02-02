Новости

Портовый проект на Камчатке воспользуется особым режимом

Компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо») стала резидентом свободного порта на Камчатке. Резидент реализует масштабный проект по организации на полуострове порта-хаба.

ООО «Терминал «Сероглазка» и Корпорация развития Дальнего Востока заключили соглашение: компания, входящая в группу «Норебо», стала вторым резидентом свободного порта на Камчатке.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства, реализация проекта направлена на удовлетворение потребностей предприятий рыбной промышленности в комплексном обслуживании рыбацких судов во время стоянки в порту и в рефрижераторных перевозках готовой рыбопродукции на экспорт, минуя перевалку в портах Южной Кореи, Китая и Владивостока.

«Проект компании «Терминал «Сероглазка» - это классический пример вложения частных инвестиций в экономику Камчатского края. Средства инициатор направляет на создание крупного логистического центра в столице региона с ориентиром на развитие Северного морского пути. Данный проект уже находится в стадии реализации - идет строительство и реконструкция причальных сооружений, холодильных и складских мощностей. В этом году компания планирует отправить первое судно с камчатской рыбопродукцией по СМП. Надеемся, что у инициатора проекта все получится», - сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

Он подчеркнул, что краевые власти в свою очередь готовы оказывать всю возможную поддержку резидентам Свободного порта, в том числе проектам в такой стратегически важной отрасли региона, как рыбная промышленность.

Как сообщили в Агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края, в рамках проекта ООО «Терминал Сероглазка» в Петропавловске-Камчатском будет создан холодильный комплекс проектной емкостью 15 000 тонн, построены причальные сооружения, ремонтные цеха для межрейсового обслуживания промыслового флота, рефрижераторные площадки и складской комплекс. Объем инвестиций на эти мероприятия, согласно бизнес-плану, составляет около 876 млн рублей. Проект будет реализован поэтапно.

«Решение поставленных задач позволит увеличить объем перевалки в собственном порту компании до 800 тыс. тонн в год, создать крупный морской рефрижераторный терминал на восточном побережье России и наладить прямые поставки грузов в порты Азии, Европы, США Северным морским путем», - отметили в агентстве.

Там добавили, что уже сейчас компания занимается обслуживанием рыбодобывающих предприятий, в том числе снабжением и бункеровкой судов, обработкой, хранением, отправкой и перевозкой грузов.

Fishnews


НазадМетки: владивостокдальний востоккамчаткаправительствосша

Похожие новости

02 февраля 2017 года

Рыбаки Карелии поборются за инвестквоты

Карельские рыбопромышленники готовятся участвовать в заявительной кампании по инвестиционным квотам – в части как строительства новых судов, так и развития береговой рыбопереработки.

Данные о КМНС могут собрать в реестр

Федеральное агентство по делам национальностей предлагает сформировать и применять реестр информации о коренных малочисленных народах. Заявлено, что это поможет гражданам в полном объеме пользоваться возможностями, которые предусмотрены для них в законодательстве.

Рыбе нужны и корма и лекарства

Участники конференции «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве» обсудили тенденции и перспективы импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры.

Росрыболовство рассказало о планах в законодательстве

В нынешнем году Минсельхоз и Росрыболовство сосредоточатся на доработке трех основных отраслевых законов и законопроектов: о рыболовстве, о любительской рыбалке и об аквакультуре.

01 февраля 2017 года

Корея собирается ужесточить требования к ввозимой рыбе и морепродуктам

Республика Корея планирует внести изменения в закон о развитии океанического рыболовства для противодействия импорту нелегальных водных биоресурсов. Поправки касаются документов, подтверждающих законность улова.

Камчатского краба стали ловить эффективнее

В прошлом году в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзоне рыбаки добыли 8950 тонн камчатского краба. В профильной ассоциации указывают на рост эффективности работы флота.

Лента новостей

03 февраля 2017 года

На Сахалине собираются расширить свободный порт

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта. Руководство Сахалинской области также считает возможным наделить особым статусом Невельский район.

Осетровый след вывел на предприимчивую рыбачку

В Хабаровском крае из незаконного оборота изъято более 46 кг осетровых. По признанию продавца – жительницы Николаевска-на-Амуре, – запрещенную к добыче рыбу она наловила сама. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

Рыбе из Новой Зеландии могут перекрыть путь в Россию

Россельхознадзор рассматривает возможность введения временных ограничений на ввоз из Новой Зеландии рыбной продукции. В ее товарных партиях неоднократно выявляли опасные бактерии и повышенное содержание тяжелого металла.

02 февраля 2017 года

Рыбаки Карелии поборются за инвестквоты

Карельские рыбопромышленники готовятся участвовать в заявительной кампании по инвестиционным квотам – в части как строительства новых судов, так и развития береговой рыбопереработки.

Юные сахалинцы покорят море

Отделение парусного спорта в Невельске встречает первых учеников. Занятия здесь начнутся уже с февраля. При участии благотворителей и региональных властей проект удалось завершить за считанные месяцы и укомплектовать учебный центр необходимым инвентарем.

Данные о КМНС могут собрать в реестр

Федеральное агентство по делам национальностей предлагает сформировать и применять реестр информации о коренных малочисленных народах. Заявлено, что это поможет гражданам в полном объеме пользоваться возможностями, которые предусмотрены для них в законодательстве.

Вопросы арктического рыболовства рассмотрят в Заполярье

IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» пройдет в Мурманске 22 и 23 марта. Одной из главных тем станет модернизация флота.

Рыбе нужны и корма и лекарства

Участники конференции «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве» обсудили тенденции и перспективы импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры.

Япония и Россия обсудят совместные проекты на Курилах

Министерства иностранных дел России и Японии договорились о первом раунде консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

Росрыболовство рассказало о планах в законодательстве

В нынешнем году Минсельхоз и Росрыболовство сосредоточатся на доработке трех основных отраслевых законов и законопроектов: о рыболовстве, о любительской рыбалке и об аквакультуре.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

Игорь СЛОБОДЯН

Курсанты не доходят до флота после вуза

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

Первый президент Ассоциации добытчиков минтая – председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь ЕВТУШОК

Председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот»

Игорь ЕВТУШОК

Чтобы голос был услышан, он должен быть не один

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Сергей СЕНЬКО

Вопросов пока больше, чем ответов

Все интервью

Личное мнение

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

Елена ЯНУШ

Год принес положительные изменения для аквакультуры

Старший партнер юридической фирмы «Инмар» Дмитрий КАФАНОВ

Старший партнер юридической фирмы «Инмар»

Дмитрий КАФАНОВ

Таможня должна учитывать нюансы судоремонта

Все материалы

Крупным планом

Медвежья рыбалка на Камчатке

Год, богатый на дискуссии

Антарктический клыкач. Фото с сайта hntr.ru

За клыкачом: тяжелая рыбалка на краю земли

Все материалы

События

Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

Консервы «Островного» пошли на Большую землю

Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.