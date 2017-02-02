02 февраля 2017 года

Портовый проект на Камчатке воспользуется особым режимом

Компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо») стала резидентом свободного порта на Камчатке. Резидент реализует масштабный проект по организации на полуострове порта-хаба.

ООО «Терминал «Сероглазка» и Корпорация развития Дальнего Востока заключили соглашение: компания, входящая в группу «Норебо», стала вторым резидентом свободного порта на Камчатке.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства, реализация проекта направлена на удовлетворение потребностей предприятий рыбной промышленности в комплексном обслуживании рыбацких судов во время стоянки в порту и в рефрижераторных перевозках готовой рыбопродукции на экспорт, минуя перевалку в портах Южной Кореи, Китая и Владивостока.

«Проект компании «Терминал «Сероглазка» - это классический пример вложения частных инвестиций в экономику Камчатского края. Средства инициатор направляет на создание крупного логистического центра в столице региона с ориентиром на развитие Северного морского пути. Данный проект уже находится в стадии реализации - идет строительство и реконструкция причальных сооружений, холодильных и складских мощностей. В этом году компания планирует отправить первое судно с камчатской рыбопродукцией по СМП. Надеемся, что у инициатора проекта все получится», - сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

Он подчеркнул, что краевые власти в свою очередь готовы оказывать всю возможную поддержку резидентам Свободного порта, в том числе проектам в такой стратегически важной отрасли региона, как рыбная промышленность.

Как сообщили в Агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края, в рамках проекта ООО «Терминал Сероглазка» в Петропавловске-Камчатском будет создан холодильный комплекс проектной емкостью 15 000 тонн, построены причальные сооружения, ремонтные цеха для межрейсового обслуживания промыслового флота, рефрижераторные площадки и складской комплекс. Объем инвестиций на эти мероприятия, согласно бизнес-плану, составляет около 876 млн рублей. Проект будет реализован поэтапно.

«Решение поставленных задач позволит увеличить объем перевалки в собственном порту компании до 800 тыс. тонн в год, создать крупный морской рефрижераторный терминал на восточном побережье России и наладить прямые поставки грузов в порты Азии, Европы, США Северным морским путем», - отметили в агентстве.

Там добавили, что уже сейчас компания занимается обслуживанием рыбодобывающих предприятий, в том числе снабжением и бункеровкой судов, обработкой, хранением, отправкой и перевозкой грузов.

Fishnews