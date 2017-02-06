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Татарстан займется рыбоводными участками

В Республике Татарстан фактически не ведется работа по формированию участков для аквакультуры. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что необходимо активизировать работу комиссии по формированию РВУ и запустить заявочную кампанию.

Заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов провел в Татарстане ряд встреч по актуальным вопросам рыбного хозяйства. На совещании в Казани он обсудил борьбу с нелегальным выловом и развитие аквакультуры в республике с представителями региональной власти, сотрудниками Средневолжского теруправления федерального агентства, филиала ФГБУ «Средневолжрыбвод» и филиала Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства Росрыболовства (ГосНИОРХ).

Были рассмотрены статистические данные по добыче и торговле рыбой. Анализ выданных разрешений на добычу и ветеринарных документов показал, что объем браконьерской продукции сопоставим с легальным выловом. Участники совещания подняли вопрос о необходимости более строгих ограничительных мер в области регулирования промысла.

Также на встрече рассмотрели конкретные предложения по внесению изменений в правила рыболовства. В частности, речь шла об установке минимального суточного вылова для любительской рыбалки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, в регионе фактически не ведется работа по формированию участков под рыбоводство. В 2016 г. в республике выращиванием рыбы занимались всего пять предприятий. В Татарстане созданы четыре водохранилища, насчитывается более 13 тыс. водотоков общей протяженностью более 19 тыс. км, а также более 8 тыс. озер и прудов. При этом существенная часть водных ресурсов не используется для рыбоводства и рыболовства. Василий Соколов отметил, что необходимо активизировать работу Комиссии по формированию участков и запустить заявочную кампанию.

Кроме того, рассматривался ход реализации проекта по созданию аквабиокультурного технополиса, запуск которого обсуждался во время предыдущего визита замруководителя Росрыболовства в Татарстан.

После совещания Василий Соколов провел рабочую встречу с представителями Средневолжского теруправления Росрыболовства и филиала Средневолжрыбвода, а затем посетил татарский филиал ГосНИОРХа. На встрече с учеными были затронуты вопросы научной поддержки развития аквакультуры и перспективы производства посадочного материала ценных рыб.

Fishnews

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